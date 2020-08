A Guarda Civil Municipal prendeu na noite de quinta-feira (7), dois indivíduos que haviam assaltado um posto de combustível localizado na Avenida Ulysses Guimarães, bairro Vila Indaiá.

Uma equipe foi acionada a comparecer no local, onde foram informados que dois indivíduos em uma moto Honda CG 125 preta, sendo um deles armado de faca, abordou o frentista e mediante ameaças subtraiu a quantia de R$ 118,00.

Com as características dos indivíduos, as viaturas da GCM iniciaram patrulhamento sendo que no cruzamento da Avenida 30 entre as ruas 2 e Avenida visconde do Rio Claro, Vila Operária, avistou uma dupla em uma moto com as mesmas características dos autores do roubo. Feito a abordagem e identificados como D.A.D.C.G., 18 anos e M.I.M.F, 19 anos.

Em busca pessoal foi encontrado com os indivíduos a quantia de R$18,40, 6 eppendorf’s com uma substância semelhante a cocaína, além de 2 frascos de bebida alcóolica e um maço de cigarro. Diante da situação e com a confirmação da placa da moto que foi flagrada pela câmera de segurança do posto de combustíveis, a dupla confessou o roubo.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão aos indivíduos e apresentados no Plantão Policial, onde a Autoridade ratificou o flagrante e registrou boletim de ocorrência de roubo. Os indivíduos foram recolhidos à Cadeia Pública.