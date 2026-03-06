Uma cliente foi vítima de furto dentro de um estabelecimento comercial localizado na Rua 3, na região central de Rio Claro.

De acordo com o relato, duas mulheres se aproximaram e aproveitaram um momento de distração para levar a carteira que estava dentro da bolsa da vítima. Uma das suspeitas pediu ajuda para pegar um pacote de algodão em uma prateleira alta e, enquanto a cliente atendia ao pedido, a outra mulher aproveitou a distração para retirar a carteira.

Após a ação, as duas deixaram o local rapidamente. A vítima só percebeu o furto no momento em que chegou ao caixa para pagar as compras.

O proprietário do comércio informou que toda a movimentação foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento.

Na carteira estavam documentos pessoais da vítima, cartões bancários, documentos da filha e cerca de dois mil reais em dinheiro. O caso foi registrado e as imagens poderão auxiliar na identificação das suspeitas.