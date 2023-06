Domingo tem Zeca Baleiro e Filarmônica no Espaço Livre

De sexta-feira (23) a domingo (25) Rio Claro realiza festival Rango e Rock que terá, entre várias atrações, show de Zeca Baleiro junto com a Orquestra Filarmônica rio-clarense. As apresentações serão no Espaço Livre do Centro, na Avenida Visconde do Rio Claro entre as avenidas 10 e 12.

“Mais uma vez Rio Claro recebe grandes artistas e um cantor de renome nacional para a população comemorar o aniversário do município com grande evento musical”, comenta o secretário municipal de Cultura, Dalberto Christofoletti.

Não haverá cobrança de ingressos nos três dias do evento, que faz parte das comemorações de aniversário do município. Rio Claro completa 196 anos no sábado, 24 de junho.

O Rango e Rock tem início na sexta-feira com a banda Playmohits, tocando grandes clássicos dos anos 80, a partir das 19h30. Depois, às 20h30, tem Queen Music Tribute, banda cover da celebrada banda britânica Queen.

No sábado, 24 de junho, aniversário da cidade, a comemoração tem início às 13 horas com Samba D’Aninha. Às 17 horas sobe ao palco Monalizza, que faz covers de Tim Maia. A partir das 20h30 o público verá show da banda These Days, tocando covers de Bon Jovi.

No domingo (25) é a vez de Zeca Baleiro subir ao palco juntamente com a Orquestra Filarmônica de Rio Claro, às 19h30. Depois tem discotecagem em vinil com 288 Crew.

O festival terá várias opções gastronômicas para o público. Food Trucks estarão no local vendendo comidas e bebidas. Também haverá espaço kids para as crianças se divertirem.

O festival Rango e Rock tem recursos da lei de incentivo à Cultura do governo federal, e realização da Whirlpool, Orquestra Filarmônica de Rio Claro e prefeitura de Rio Claro por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura. O apoio cultural é da Casa do Construtor e Talk Link. A produção é de Baum Produtora Cultural e do Ministério da Cultura.