Na noite de quinta-feira (25), policiais militares de Rio Claro realizaram duas prisões relacionadas ao tráfico de drogas em diferentes bairros da cidade. No Jardim Novo II, um homem foi detido após ser flagrado com grande quantidade de cocaína em uma residência. A ação ocorreu durante patrulhamento na região, motivada por denúncia de um morador que preferiu manter anonimato por temor de represálias, informando que o suspeito estaria vendendo drogas em uma casa da Rua 3 JN.

No local, os policiais abordaram um homem e encontraram outro que confessou guardar drogas para comercialização. Foram apreendidos 171 microtubos de cocaína, duas embalagens plásticas totalizando mais de 850 gramas da substância, uma balança de precisão e centenas de recipientes vazios. Todo o material foi recolhido e encaminhado à perícia, enquanto o suspeito foi preso em flagrante e levado ao setor carcerário da Delegacia Seccional de Rio Claro, permanecendo à disposição da Justiça.

Em outra ocorrência, no bairro São Miguel, a PM prendeu um homem que possuía mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas. Durante patrulhamento de rotina, o suspeito foi localizado e, após confirmação da ordem judicial expedida pela 1ª Vara Criminal de Rio Claro, recebeu voz de prisão sem oferecer resistência. Condenado a cinco anos e dez meses de reclusão, em regime fechado, conforme decisão relacionada ao artigo 33 da Lei de Drogas, foi encaminhado ao setor carcerário da cidade para cumprimento da pena determinada.