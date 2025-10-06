Imagem ilustrativa.

Crime ocorreu na madrugada desta segunda-feira no Boa Vista; motocicleta usada no ataque foi encontrada abandonada e já era roubada

Duas pessoas foram baleadas durante uma tentativa de homicídio na madrugada desta segunda-feira, em um bar localizado na Avenida 82, no bairro Boa Vista, em Rio Claro. De acordo com a Polícia Militar, um dos feridos contou que estava no local quando dois homens em uma motocicleta branca chegaram e efetuaram vários disparos. Um dos tiros atingiu sua perna, enquanto o outro homem foi alvejado na cabeça, no peito e nas costas.

As vítimas foram socorridas por testemunhas e levadas inicialmente à UPA do Cervezão, sendo depois transferidas para a Santa Casa, onde permanecem internadas. A polícia localizou em um terreno baldio da Avenida 92 a motocicleta usada no crime, que havia sido roubada dias antes. O veículo foi apreendido e passará por perícia. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o caso e identificar os autores dos disparos.