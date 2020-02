DJ e marchinha são atrações do Carnaval 2020 em Araras

Ramon Rossi

Em Araras, a programação do Carnaval 2020, organizado pela Secretaria Municipal de Cultura, será no domingo (23) e na terça-feira (25).

No Centro, as populares marchinhas carnavalescas serão lembradas pela Banda Pahaliah, no Coreto da Praça Barão, domingo, a partir das 20h, e terça, às 19h. Também no domingo, o CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados) José Olavo Paganotti, na região leste, irá receber o DJ Robinho, a partir das 19h.

“Preparamos uma programação para todas as idades. Quem quiser curtir um carnaval mais tradicional, mais saudosista, pode ir à Praça. Já quem preferir uma festa mais agitada, o CEU será a opção”, disse o secretário de Cultura, Marcio Neves.

Outras informações podem ser obtidas pelos telefones 3541-5763 e 3542-5807.