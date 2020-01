Diretoria de cerâmica afirma que busca solução para débito com funcionários

Em nota oficial divulgada nesta quarta-feira (22), a diretoria da Cerâmica Buschinelli, em Santa Gertrudes, informou que está em tratativas com o sindicato que representa os 160 trabalhadores dispensados na última segunda-feira (20).

“A TH Buschinelli consta hoje com 103 anos de tradição, sempre zelando pela probidade e boa-fé. Com base nestes pilares, informa que já está em tratativas junto ao sindicato dos trabalhadores para amenizar o sofrimento de seus colaboradores durante este penoso momento”, informa a nota enviada à reportagem do Jornal Cidade.

Segundo o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Cerâmicas (Siticecom), a produção de pisos, revestimentos e porcelanatos foi interrompida com a dispensa dos funcionários da produção e da administração, mas ainda faltam pagamentos da empresa aos trabalhadores.

Em dezembro, foram pagos somente 20% do valor do décimo terceiro salário, além de falta de depósitos no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço-FGTS. Ainda segundo o sindicato, os salários de dezembro, que deveriam ter sido pagos em 5 de janeiro, também, estão em atraso.