Secretaria Municipal de Educação, Valéria Velis

Documento assinado por 35 gestores lista desde falta de material de limpeza até problemas estruturais; Conselho Municipal de Educação convoca reunião extraordinária para 8 de maio

Pela primeira vez, diretores de escolas da rede municipal de Rio Claro se reuniram para apontar os problemas enfrentados no atendimento aos alunos. Em documento encaminhado à Secretaria Municipal da Educação e ao Conselho Municipal da Educação, os dirigentes também reivindicam reunião com a titular da pasta, Valéria Velis.

Entre os problemas apontados no ofício estão a “ausência recorrente de itens, serviços e funcionários necessários ao ensino: produtos de limpeza; gêneros alimentícios; materiais de escritório; falta e reposição de servidores – efetivos e terceirizados; materiais para pequenos reparos (chuveiros, torneira, canaletas, lâmpadas, tomadas, etc); manutenção de eletrodomésticos; equipamentos alugados; não atendimento e atendimento irregular das OS; ausência de resposta a ofícios e mensagens no portal”.

No documento assinado por 35 diretores de escolas municipais, os educadores ressaltam que a reivindicação do encontro com a secretária da Educação está entre suas atribuições e direitos, entre elas “reunir-se na Unidade Educacional para tratar de interesses da categoria e da educação em geral, desde que essa atividade não implique em prejuízo para as atividades educacionais e tenha anuência prévia da direção da escola (artigo 92, XI do Estatuto do Magistério)”.

O ofício também foi destinado ao Conselho Municipal de Saúde. Procurada pela reportagem, a presidente Rosemeire Archangelo informou que uma reunião extraordinária foi convocada para o dia 08 de maio para tratar da questão do não-atendimento da solicitação de reunião por parte da secretária. Mas o conselho já tomou providências relacionadas às dificuldades enfrentadas nas escolas da rede municipal, inclusive encaminhando ao Ministério Público e para cada vereador e a presidência do Legislativo o resultado de uma pesquisa realizada junto às escolas que apontou falta de insumos e outros problemas também apontados no documento elaborado pelos diretores das unidades.

Secretaria

Questionada, a prefeitura informa que “a secretária municipal de Educação já realizou reuniões com diretores e professores coordenadores das escolas, abordando os assuntos que foram especificados no documento e as providências que estão sendo tomadas pela Secretaria da Educação. A titular de pasta iniciou agora uma série de visitas às escolas para conversar com a equipe gestora de cada unidade. Até a semana passada, quatro escolas foram visitadas. Nesta semana, que é mais curta, está programada uma dessas reuniões e outras serão realizadas nas próximas semanas.