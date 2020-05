Alejandro Gonzalez, da Interativa Pesquisas, em entrevista no Grupo JC de Comunicação

Morreu na terça-feira (12) o empresário Alejandro Gonzales, diretor da Interativa Pesquisas, instituto parceiro do Grupo JC de Comunicação desde 2019 na elaboração de pesquisas eleitorais divulgadas no Jornal Cidade e na Rádio Excelsior Jovem Pan News.

Gonzales, que completou 40 anos de idade no sábado (9), morreu após sofrer acidente de carro no KM 657, na BR- 163, na cidade de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Seu corpo será transladado para Piracicaba, cidade onde residia na região de Rio Claro. O Grupo JC lamenta a morte do empresário e presta condolências a sua família.