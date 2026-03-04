Os casos de estelionato voltaram a ser registrados em Rio Claro, com dez ocorrências contabilizadas nesta semana. As fraudes, praticadas por diferentes meios, resultaram em prejuízos financeiros significativos às vítimas e evidenciam a diversificação das estratégias adotadas pelos criminosos.

Entre os golpes relatados estão mensagens enviadas pelo WhatsApp em nome de programas sociais, como Bolsa Família envolvendo suposto benefício de vale-gás. Também houve registro de movimentações estranhas em contas bancárias, contato de golpista que, utilizando foto verdadeira, se passou por filho após alegar troca de número de telefone, além do envio de segunda via de boleto pelo aplicativo, que foi paga pela vítima e, posteriormente, gerou cobrança de atraso entregue em sua residência. Consta ainda fraude com indivíduo que se apresentou como advogado, cobrança indevida em cartão de crédito, ligação informando sobre valores a receber vinculados a suposta ação judicial – inclusive relacionada ao INSS -, tentativa de golpe durante reserva de hotel pela internet e abordagem envolvendo a chamada prova de vida.