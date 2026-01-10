Na madrugada da última quinta-feira (08), na região da Rodovia Washington Luís, equipes da Polícia Militar localizaram e recapturaram dois detentos que haviam fugido do sistema prisional. A ação teve início após a confirmação da evasão, o que levou à mobilização de policiais em áreas rurais e nas imediações de empresas situadas ao longo do trecho.

Durante as diligências, um dos homens foi encontrado enquanto tentava se esconder nas proximidades de um estabelecimento comercial. Pouco depois, o segundo detento foi avistado às margens da rodovia; ao perceber a aproximação das equipes, ele tentou fugir, chegou a cruzar a pista, mas acabou detido em seguida.

Após a recaptura, ambos receberam atendimento médico de praxe e, conforme informou a Polícia Militar, foram reconduzidos ao presídio de origem. O caso segue sob acompanhamento das autoridades competentes, e a expectativa é de que medidas de reforço na segurança sejam adotadas para evitar novas fugas.