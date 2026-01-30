Arquibancadas começam a tomar forma no local

A montagem da estrutura para os desfiles das escolas de samba já começou na Passarela do Samba, e os ingressos para o Carnaval de Rio Claro seguem à venda

Teve início a montagem da estrutura para os desfiles das escolas de samba de Rio Claro. O evento acontece na Passarela do Samba, localizada no canteiro central entre a Rua 3-A e a Avenida Brasil.

Segundo o secretário de Turismo, Guilherme Pizzirani, o cronograma está adiantado para garantir a entrega de um espaço seguro. A previsão é que a estrutura esteja pronta até o dia 9 de fevereiro.

Ficarão pendentes para a reta final apenas detalhes como fechamentos, instalação de banheiros químicos e a parte técnica de som e iluminação para os desfiles das escolas de samba.

Ingressos para o Carnaval de Rio Claro

Ainda estão disponíveis ingressos para todos os setores do evento. Os interessados devem realizar o pagamento exclusivamente em dinheiro ou via PIX nos pontos de venda autorizados.

As arquibancadas nos setores Azul, Amarelo e Laranja possuem preços populares. O valor é de R$ 10,00 por noite (mais um pacote de absorvente) ou R$ 15,00 pelo combo de três noites (também com a doação).

Opções de camarotes e frisas

O Carnaval terá o camarote Capital da Alegria, com arquibancada coberta e serviços exclusivos por R$ 50,00 a noite. Outra opção é o camarote Festa Solidária, com ingressos a R$ 40,00 por noite.

Para grupos maiores, as frisas na lateral da pista de desfiles das escolas de samba acomodam até 15 pessoas. Os pacotes para os três dias variam entre R$ 2.000,00 e R$ 2.500,00, dependendo do setor e da inclusão de estacionamento.