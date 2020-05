A Assembléia Legislativa de São Paulo aprovou na madrugada desta sexta-feira (22) o projeto de lei do governador João Doria (PSDB) que antecipa a comemoração do feriado estadual de 9 de julho para a próxima segunda-feira (25) em todas as cidades paulistas como forma de estimular as pessoas a ficarem em casa e ampliar o distanciamento social e reduzir os índices de contágio do novo coronavírus.



Foram 47 votos a favor e 5 contra. Os deputados estaduais iniciaram a discussão virtual do projeto por volta das 14h30 de quinta-feira (21) em meio a muita polêmica. Isso porque os parlamentares de cidades litorâneas criticaram a medida, uma vez que milhares de moradores da capital estão deixando a cidade de São Paulo para seguir a outros municípios desrespeitando a quarentena imposta.



Com o resultado na Alesp, Rio Claro terá o feriado na segunda-feira. O município já registra 61 casos de coronavírus e 8 mortes. O índice baixo de distanciamento social preocupa as autoridades locais, que pedem a colaboração da população para que se puder fique em casa.