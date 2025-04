Agentes da Vigilância Epidemiológica orientam população durante visitas aos bairros. Foto: Divulgação/PMRC

Dados oficiais mostram que maioria dos casos é em mulheres de 35 a 49 anos; município registra 6 mortes e 2,1 mil infecções em 2025

Mulheres são as maiores vítimas de dengue este ano em Rio Claro, apontam dados do Painel de Arboviroses da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Levantamento realizado pelo Jornal Cidade aponta que, conforme os registros oficiais, pessoas do sexo feminino são as que mais estão sofrendo com a doença que já acumula 2.167 casos no geral no município até o momento, conforme boletim divulgado ontem (11) pela Fundação Municipal de Saúde.

Entre as mulheres, a faixa etária com maior incidência da doença é entre 35 e 49 anos de idade, com 16% das vítimas. Em seguida estão aquelas que tem entre 50 e 64 anos, com 12% das pacientes. Na sequência vem mulheres entre 20 e 34 anos, o que representa 10% das vítimas com casos confirmados até agora em Rio Claro. Já entre os homens os casos confirmados de dengue atingem, em maioria, aqueles que têm entre 35 e 49 anos de idade (12%).

Os dados oficiais também mostram que os novos casos da doença no município estão caindo. O pico foi na 10ª semana epidemiológica, quando foram registrados 353 casos. Na 11ª semana o número caiu para 96, na 12ª semana foram 41 casos e agora na 13ª semana de acompanhamento somam-se 10 novos casos, segundo o Painel de Arboviroses do Governo de São Paulo. No total, neste ano, são seis mortes ocasionadas pela dengue em Rio Claro. Outros cinco óbitos ainda estão em investigação pelas autoridades sanitárias.

A queda de novos casos não quer dizer que os cuidados devem cessar. As autoridades sanitárias voltam a alertar a população sobre a importância de se colaborar com ações de combate à dengue e outras doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. É primordial eliminar recipientes que possam acumular água e servirem como criadouros do mosquito.

Equipes da Fundação Municipal de Saúde trabalham diariamente no combate à dengue fazendo vistorias em imóveis e orientação à comunidade sobre os cuidados no combate à dengue. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 70% dos criadouros do mosquito da dengue estão dentro das residências, o que reforça a importância de a população estar alerta com as condições de sua residência e quintal.