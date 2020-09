SSP

A Polícia Civil prendeu, na tarde de sexta-feira (11), mais um integrante da quadrilha que atuou nos ataques em agências bancárias em Ourinhos e Botucatu, nos meses de maio e julho, respectivamente. Ele foi detido no bairro Lauzane Paulista, na zona norte da capital.

O suspeito havia sido identificado durante apurações realizadas pelas equipes da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Botucatu e da 5ª Delegacia de Polícia de Investigações sobre Furtos e Roubos a Bancos, do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).

Publicidade

Os agentes da especializada do Deic descobriram informações sobre os deslocamentos do acusado e conseguiram interceptá-lo na avenida do Guacá. Ele foi preso por meio de mandado de prisão temporária expedido pelo Poder Judiciário.

A estrutura operacional da organização criminosa da qual o capturado integrava já havia sofrido um golpe em junho, quando foram apreendidos, na cidade de Itaquaquecetuba, 200 quilos de explosivos que possivelmente seriam usados em futuros ataques.

Além de responder por rasgar as fichas com notas das escolas de samba, durante invasão na apuração do Carnaval de São Paulo em 2012, também é suspeito de ter participado de explosões a bancos no Rio Grande do Norte, em 2017; em Bauru, em 2018; e em Iacanga, em 2016.

Ataques em Botucatu e Ourinhos

Outras nove pessoas, uma delas capturada no começo deste mês, estão presas por envolvimento no roubo em Botucatu. A Polícia Civil prossegue com as diligências para captura dos demais autores envolvidos em ambas as práticas criminosas e esclarecimento do caso.