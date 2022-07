Equipes da Defesa Civil, da Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Sedema) e Corpo de Bombeiros localizaram, no início da tarde de hoje, quarta-feira (20), o corpo do homem que era procurado dentro de sua residência, no bairro Alvorada. A residência estava tomada por materiais inservíveis, acumulados pelo homem, o que dificultou o trabalho de busca. As equipes preservam o local e aguardam a chegada da perícia da Polícia Civil para liberação e retirada do corpo. Para conseguir localizar o homem, as equipes retiraram três caminhões de materiais inservíveis, desde o início da manhã.

O Corpo de Bombeiros foi acionado na noite de ontem (19), por vizinhos e familiares que não viam o homem desde segunda-feira. Eles registraram que sempre o avistavam entrando e saindo do espaço, mas que não notaram movimento desde a segunda-feira e por isso acionaram os Bombeiros.

Na manhã de hoje, a equipe do Corpo de Bombeiros, com auxílio da Defesa Civil e da Sedema, iniciou às 8h os trabalhos de remoção dos materiais até conseguirem chegar ao local onde estava o corpo, em uma espécie de despensa, próxima à cozinha do imóvel. Eles conseguiram avistar o corpo somente por volta das 12h40, já que a casa estava tomada por materiais inservíveis.