Casa decorada na Rua 5-A, Jardim Ipê (Rio Claro)

Falta pouco para uma data importante e cheia de significados no ano. O Natal 2025 se aproxima, mas a magia já toma conta de muitos ambientes. As lojas e shoppings investem nas decorações com o objetivo de atrair os clientes para a compra de presentes mas há quem não abra mão dos enfeites por toda a história e representatividade que o dia 25 de dezembro tem.

Pensando nisso o Jornal Cidade abriu espaço nas redes sociais e jornal impresso para divulgar a criatividade dos rio-clarenses para celebrar a data. As pessoas podem enviar fotos e vídeos da decoração da casa, do comércio para o WhatsApp (19) 99942-4100. O material será divulgado em uma edição especial próximo ao Natal. Os vídeos e fotos podem ser apenas da decoração ou reunindo a família e amigos. Independente se é uma decoração luxuosa ou mais simples, o que vale é a simbologia e o amor com que tudo foi preparado. É importante na hora de enviar o material que a pessoa não esqueça de colocar uma descrição não esquecendo do nome(s) e bairro.

Tradição

Quem não abre mão da decoração é Encarnação Brescansin, 71 anos. Moradora do Jardim Ypê (Rua 5-A atrás da Escola Municipal Djiliah Camargo de Souza), se deixar, nesse mês de dezembro ela acorda e dorme na entrada da casa: “Toda hora eu venho dar uma olhadinha ver se está tudo bem, se as luzes estão todas acesas. Essa decoração tem um significado muito importante pra mim e para a minha família”, afirma ao JC.

Todo ano ela e o marido Ivan Brescansin mudam a disposição das luzes, dos itens e renovam o espaço em frente da casa. Neste ano o presépio ganhou mais destaque e a árvore de Natal é nova também como outros objetos comprados: “Sempre tem que ter uma novidade e para o Natal de 2026 já estamos com uma ideia pronta e que vai surpreender”, diz Ivan.

Quem passa em frente ao local não resiste e para a fim de apreciar o show de luzes: “São crianças, jovens, adultos, idosos. A gente fica muito feliz em ver a alegria das pessoas quando passam por aqui. Que Natal possa para renovar todos os sentimentos bons”, finaliza Encarnação.

Você conhece os símbolos do Natal?

Presépio: recria o nascimento de Jesus, destacando Maria, José e o Menino Jesus na manjedoura, acompanhados por pastores, anjos, animais, os Três Reis Magos (Gaspar, Melchior, Baltazar) e a Estrela de Belém, simbolizando fé, humildade e a chegada do Salvador.

Árvore: É, por tradição, um pinheiro. Isso porque o pinheiro é a única árvore que consegue manter suas folhas mesmo no frio intenso. Assim, simboliza vida e esperança.

Sinos: Anunciam o nascimento de Jesus e trazem uma mensagem de alegria e celebração.

Estrela de Belém: Uma estrela orientou a caminhada dos três reis magos até Belém, onde Jesus nasceu. Seu significado é frequentemente atribuído a esperança, luz e renovação.

Papai Noel: O Papai Noel é um dos principais símbolos do Natal, representando alegria, generosidade e a entrega de presentes, inspirado no bispo São Nicolau, que doava moedas para os necessitados.