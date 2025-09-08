A Câmara Municipal de Rio Claro cassou na noite desta segunda-feira (8) por 18 votos favoráveis o mandato do vereador Dalberto Christofoletti (PSD) por quebra de decoro parlamentar. Dalberto já estava afastado do cargo por determinação da Justiça desde junho dentro da investigação do Gaeco por suposta corrupção na Secretaria Municipal de Cultura entre 2022 e 2024.

Na Casa de Leis, parecer da Comissão Processante (CP) que o investigou afirmou que provas demonstram “sem sombra de dúvidas que o representado permaneceu e continuou mandando, desmandando, controlando, a Secretaria Municipal de Cultura, mesmo após a sua posse no mandato de vereador” – o que configura quebra de decoro parlamentar.

O pedido de investigação contra Dalberto na Câmara foi protocolado por Rafael Andreeta. A sessão prometia ser conturbada, mas Dalberto não apareceu, pois está internado em Limeira com suspeita de AVC, segundo sua assessoria. Foram 18 votos favoráveis. O denunciante Rafael não pôde votar, mas sim seu suplente Heitor Alves. Eric Tatu, suplente de Dalberto, também não pôde votar.

CONFIRA REPORTAGEM COMPLETA NA EDIÇÃO DESTA TERÇA-FEIRA (9) NO @jcrioclaro.