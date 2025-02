Departamento Autônomo de Água e Esgoto completou 55 anos de fundação em Rio Claro no dia 5 de dezembro de 2024

Grupo contrário ao projeto que transforma o Daae em empresa pública rebate declarações do prefeito Gustavo sobre conotação política dos protestos

“O movimento Daae é do Povo tem participantes de extrema direita, direita, centro, esquerda e extrema esquerda. A discussão não é partidária, sim patrimônio público de interesse de todos os rio-clarenses, independente de ideologias” declarou o integrante do movimento Francisco Quintino (Solidariedade), que representa o Sindicato dos Químicos no grupo.

A manifestação é motivada pelas declarações do prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) durante entrevista na rádio Jovem Pan News na última quarta-feira (12). Ao analisar a rejeição do projeto expressada por participantes da audiência pública da última terça-feira (11) na Câmara Municipal, o prefeito declarou que “a participação popular, de fato, aconteceu. A questão é que a grande maioria que participou são pessoas que participaram do pleito eleitoral, principalmente pessoal da esquerda e que estava lá por questão ideológica. Esse extrato da sociedade é contrário a qualquer ação (…) a audiência cumpriu sua finalidade. Boa parte dos mais exaltados eu conheço de longa data. Posso afirmar que a última preocupação que têm é com o Daae, é questão política”.

Quem também comentou a fala do prefeito foi Alan Rios (que não quis informar o partido), coordenador do movimento Daae é do Povo. “A audiência pública, foi importante para informar a população, que o caminho para o Daae autarquia, jamais será a privatização, ou seja, tornar o Daae empresa pública. O Movimento Daae é do Povo, insiste em sugerir aos vereadores sobre a retirada dos artigos 3° e 4° do projeto de Lei. Entendemos que é falácia de que “ninguém quer privatizar o Daae”… Isso foi dito por membros da mesa na audiência pública. Pedimos pressão popular, inclusive dos setores de bares e restaurantes da cidade e também de toda a população de nossa cidade. Daae é do Povo e Água é Vida”.

Pra lá e pra cá – Existem também as manifestações contrárias ao projeto sobre o Daae vindas da direita. Antes do prefeito, quem esteve na rádio Jovem Pan na segunda-feira (10) foi o vereador Moisés Marques (PL), que avaliou o projeto como “obscuro”. “ Desde o início fui contrário, não acredito em nada do que essa gestão faz ou fala (…) Essa pressa é a mesma forma de tudo que essa gestão produz, subir projetos de tudo quanto é jeito, não respeita a população”. No dia seguinte, o prefeito comentou a declaração do vereador. “Tem que recomendar ao vereador para ler a lei, está muito claro. Basta ler a lei. É transformar a autarquia em empresa pública. É um instrumento que vem sendo utilizado há muito tempo (…) A finalidade é recuperar a capacidade de investimentos do Daae”, disse.

Vereador Moisés Marques (PL). Foto: Redes Sociais

lll Holofote

Na entrevista o vereador Moisés também fez críticas à forma como o governo municipal conduziu o projeto da troca de luminárias nas ruas de Rio Claro e também a falta de alimentos e o caso do “caminhão de dúvidas” ocorrido na semana passada na merenda. “Piracicaba eram 27 mil pontos de troca e gastaria R$ 21 milhões. Aqui eram 21 mil pontos e gastaria R$ 96 milhões. Ia ser a lâmpada mais cara do Brasil”.

lll Na mesma

As muitas queixas enviadas ao JC pelos leitores de diversos bairros nos últimos dias mostram que grande parte dos donos de terrenos não aderiu ao chamado da prefeitura para providenciar o corte do mato por conta própria. Dessa forma, vai ficar para o município mesmo providenciar o serviço e enviar a conta posteriormente para os donos, que mesmo com os valores mais “salgados”, preferiram ignorar a convocação.

lll Eleição

Os representantes de entidades interessadas em integrar o Conselho Municipal do Idoso de Rio Claro devem fazer inscrição até esta segunda-feira (17) na Casa dos Conselhos, localizada na Rua 8, esquina com a Avenida 42, no Alto do Santana. A eleição vai acontecer no dia 20 de fevereiro, no mesmo local. Podem participar instituições de acolhimento e atendimento e grupos de Terceira Idade.

Prefeito Gustavo Perissinotto durante entrevista ao Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan News FM 106.1, onde falou sobre atrasos em obras devido às chuvas e anunciou melhorias na rotatória das Três Fazendas

“A gente agora tem que aguardar o desfecho da Justiça, isso foi levado ao Judiciário. Da nossa parte, também determinei que a gente fizesse uma apuração interna, a gente quer ouvir também dos órgãos de controle, saber quais são as empresas, pra gente também adotar providência. Agora a gente tem que esperar”, respondeu o prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) sobre as denúncias contra seu ex-secretário de Cultura e atual vereador Dalberto Christofoletti (PSD).