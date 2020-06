O Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) de Rio Claro segue trabalhando no reparo emergencial na adutora de 400 milímetros que se rompeu sob a Rodovia Washington Luís na manhã desta quarta-feira (10).

Para executar o serviço foi necessário interromper temporariamente o abastecimento de água, o que pode ocasionar baixa pressão ou interrupção temporária no fornecimento de água nos bairros: Jardim Guanabara, condomínios e parte do Jardim das Palmeiras, Terra Nova, Nova Rio Claro, Jd. Centenário, Maria Cristina, Benjamin de Castro, Jd. Brasília e Jardim das Nações.

O trabalho de reparo é de alta complexidade por conta da localização da adutora, que fica embaixo da Rodovia Washington Luís. Diante disso, a previsão para a conclusão do serviço é para o final da tarde e a normalização do abastecimento de água nos bairros afetados vai acontecer gradativamente durante a noite desta quarta-feira.

Nesse período, o Daae pede para que os consumidores façam uso responsável da água e reforça a importância de terem caixa d’água em seus imóveis, já que durante os serviços de manutenção os imóveis que possuem caixa d’água não sofrem com eventual falta d’água, o que reduz transtornos em casos de interrupção no fornecimento. As caixas d’água possuem volume suficiente para 24 horas de consumo racional, além de a instalação ser obrigatória, conforme o Código Sanitário Estadual.

Na retomada do abastecimento, serão realizadas descargas na rede. Pode haver casos pontuais de cor escura na água, que devem ser relatados à Central de Atendimento do Daae pelo telefone 0800-505-5200, que funciona 24 horas por dia e também atende chamadas via celular.

O Daae informa ainda que ao restabelecer o abastecimento, há um aumento temporário na pressão em alguns pontos da rede, o que pode deixar a água com um aspecto “esbranquiçado”. Neste caso, a água está apenas cheia de ar, podendo ser consumida normalmente.