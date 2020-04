A higienização, principalmente lavar bem as mãos com água e sabão, é fundamental no combate ao coronavírus (Covid-19).

O Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) de Rio Claro observou que desde o dia 24 de março, quando Rio Claro seguiu as determinações do Ministério da Saúde e do Governo Estadual, adotando quarentena, o consumo de água em todo o município teve aumento de aproximadamente 25% no período.

“Essa quantidade equivale a um dia de pico no verão, mas durante todos esses dias. Reforçamos que a população priorize as questões de higiene e evite desperdícios. O uso consciente da água contribui para manter o abastecimento em toda a cidade”, explica o superintendente do Daae, Paulo Roberto Bortolotti. O que também viabiliza o abastecimento em toda a cidade é a arrecadação financeira da autarquia, proveniente do pagamento das contas de água. Porém, a autarquia percebeu que ao contrário do consumo, a arrecadação começou a diminuir.

“Para suprir o alto consumo e manter o abastecimento, o Daae precisou aumentar a captação, tratamento e distribuição, e consequentemente a utilização de maior quantidade de produtos químicos e energia elétrica para mantermos o fornecimento. Por isso, mais uma vez pedimos para que os consumidores façam o uso racional da água e continuem realizando os pagamentos das contas normalmente para mantermos o abastecimento na cidade”, destaca Bortolotti.

A higienização, principalmente lavar bem as mãos com água e sabão, é fundamental no combate ao coronavírus (Covid-19). E como maneira de incentivar a higienização, desde o dia 19 de março, o município estabeleceu a prorrogação por 30 dias dos cortes de água que estavam programados.

Mas, para garantir a higienização é fundamental que o abastecimento esteja garantido. Dessa maneira, o Daae reforça que a suspensão dos cortes não implica na isenção das contas no período, que continuam sendo emitidas normalmente. “O Daae tem suas obrigações financeiras, como pagar fornecedores e manter o funcionamento das duas estações de tratamento de água e contamos com a arrecadação das contas de água para essas finalidades. Estamos fazendo a nossa parte, mas precisamos que a população continue fazendo a parte dela para que o abastecimento não seja comprometido nas próximas semanas”, aponta o superintendente do Daae.

O consumidor pode providenciar a segunda via da conta no site do Daae, no endereço wwww.daaerioclaro.sp.gov.br. O acesso foi liberado nesse período de pandemia sem a necessidade de cadastro. No site, o usuário também pode consultar débitos.

Para fazer o uso racional de água em casa, a autarquia recomenda que os munícipes sempre fechem a torneira quando forem lavar a louça, fazer a barba, lavar as mãos e escovar os dentes. Evitar banhos demorados e, ao ensaboar, fechar a torneira. Observar se não há vazamentos em torneiras ou nas descargas dos banheiros. Evitar lavar calçadas e sim utilizar vassoura na limpeza. Evitar uso da água para lazer, como lavar o carro ou encher piscinas. Reaproveitar a água da máquina de lavar para lavar o quintal e não u