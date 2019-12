DAAE faz reparo emergencial em rede de distribuição de água no Cervezão

Na tarde desse sábado (21), o Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) de Rio Claro está fazendo reparo emergencial em rede de distribuição de água de 110 milímetros que se rompeu na Avenida M21, com a Rua M8, no bairro Cervezão.

Para realizar o serviço foi necessário interromper temporariamente o abastecimento de água, o que pode ocasionar baixa pressão ou interrupção temporária no fornecimento de água nos bairros: Cervezão, Jd. Floridiana, Parque São Jorge e outros bairros próximos.

A previsão para conclusão dos trabalhos é para o final da tarde desse sábado (21), e o abastecimento nesses bairros deve ser normalizado gradativamente ao término do serviço.

Nesse período, o Daae orienta que os consumidores façam uso racional da água e reforça a importância de os moradores terem caixa d’água em seus imóveis, já que durante os serviços de manutenção, os imóveis que possuem caixa d’água não sofrem com eventual falta d’água, quando usada racionalmente,

O Daae informa ainda que ao restabelecer o abastecimento após a conclusão dos reparos, há um aumento temporário na pressão em alguns pontos da rede, o que pode deixar a água com um aspecto “esbranquiçado”. Neste caso, a água está apenas cheia de ar, podendo ser consumida normalmente.

Assim que o serviço for concluído, a normalização da pressão e o abastecimento serão restabelecidos aos poucos e serão realizadas descargas na rede. Poderá haver casos pontuais de cor escura na água, que devem ser relatados à Central de Atendimento do Daae, pelo telefone 0800-505-5200.

Furto

Na noite de sexta-feira (20), o sistema elétrico do reservatório do Cervezão foi furtado, prejudicando o abastecimento de água no bairro.

“Lamentavelmente, essa não é a primeira vez que acontece isso no ano. Com isso, não é possível fazer o bombeamento de água e consequentemente, todo o bairro fica sem água. Por isso, contamos com a colaboração dos moradores. Caso alguém veja algo suspeito no reservatório, deve imediatamente ligar para a polícia”, comenta o superintendente do Daae, Paulo Roberto Bortolotti.