Foto: Divulgação/Ascom PMRC

Interessados têm até sexta-feira (30) para realizar a inscrição no Centro de Qualificação Profissional; cursos de qualificação gratuitos abrangem diversas áreas

O Fundo Social de Solidariedade de Rio Claro está com inscrições abertas para o preenchimento de 1.155 vagas em cursos de qualificação gratuitos. Os interessados devem se apressar, pois o prazo termina nesta sexta-feira, dia 30.

As capacitações serão realizadas em duas unidades: no distrito de Ajapi e no Centro de Qualificação Profissional. A iniciativa visa oferecer novas oportunidades de aprendizado e geração de renda para a população local.

Como realizar a inscrição

As inscrições para os cursos de qualificação gratuitos devem ser feitas presencialmente no Centro de Qualificação Profissional. A unidade fica na Avenida Visconde do Rio Claro, entre as avenidas 28 e 30.

O horário de atendimento é das 8 às 16 horas. Excepcionalmente nesta quarta-feira (28), haverá um plantão especial para o recebimento de matrículas, com atendimento estendido até as 20 horas.

Documentos necessários e requisitos

Para garantir uma vaga nos cursos de qualificação gratuitos, é necessário apresentar cópia do RG, CPF, comprovante de endereço e comprovante de renda. A idade mínima para participação é de 16 anos.

Todos os alunos que concluírem as atividades receberão certificado de conclusão. Em caso de dúvidas, o Fundo Social disponibiliza os telefones (19) 3532-2255 e (19) 98912-1015 (WhatsApp).

Lista de cursos oferecidos em Rio Claro

A grade de treinamentos é ampla. Entre as opções estão Maquiagem, Auxiliar de Cabeleireiro, Manicure e Pedicure, Barbeiro, Depilação, Extensão de Cílios, Designer de Sobrancelhas e Libras.

Também há vagas para Cuidador de Idoso, Educação Financeira, Informática, Auxiliar Administrativo, Recursos Humanos, Técnicas em Vendas, Cromossomos da Arte T21, Bordado, Crochê e diversas modalidades de Corte e Costura.

Oportunidades no distrito de Ajapi

No distrito de Ajapi, os moradores podem optar por três formações específicas. Estão disponíveis os cursos de Corte e Costura (segundas-feiras), Pintura em Tecido (quartas-feiras) e Bordado e Crochê (quintas-feiras).

Além destas, o Fundo Social confirmou a oferta de capacitação em Hidráulica Predial e Auxiliar de Almoxarifado, reforçando o pacote de cursos de qualificação gratuitos para este semestre.