A partir de parceria com a Uninter, a Secretaria Municipal de Cultura de Rio Claro está divulgando curso online gratuito de preparação para o Enem. As inscrições podem ser feitas pelo endereço eletrônico www.uninter.com/enem/. A iniciativa tem o objetivo de oferecer alternativa para os estudantes principalmente neste momento de pandemia. “Apoiamos todas as iniciativas que beneficiam a população, que precisa de alternativas, sobretudo, neste momento de pandemia”, comenta o prefeito João Teixeira Junior.

O curso é ministrado pela Uninter, com conteúdo 100% online que pode ser acessado via celular, pc, tablet ou notebook. São 345 aulas gravadas, conteúdos das últimas provas, 40 aulas inéditas, exercícios especiais por disciplina e resoluções de questões dos últimos Enem.

A realização é da Uninter polos São Carlos e Rio Claro, com apoio da prefeitura de Rio Claro por intermédio das assessorias dos Direitos da Juventude e dos Direitos da Pessoa com Deficiência, vinculadas à Secretaria Municipal de Cultura através da diretoria de Políticas Especiais. “Sempre trabalhamos no sentido de ampliar os caminhos para os jovens e essa iniciativa da Uninter abre uma excelente possibilidade nesse sentido”, comenta a secretária de Cultura de Rio Claro, Daniela Ferraz.

O assessor dos direitos da Juventude, Vilson Andrade, observa que “o curso é uma alternativa importante para os jovens neste momento de pandemia”. Já o assessor dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Paulo Meyer, destaca o fato da plataforma ser acessível às pessoas com deficiência, uma vez que o curso também é voltado a alunos com deficiência visual e auditiva.

A Uninter Polo São Carlos fica na Rua Aquidaban, 1244 – São Carlos, telefones (16) 3416-5015 e 98224-5065. O site é www.unintersaocarlos.com.br. A Uninter Polo Rio Claro fica na Avenida 7, 540, Centro, telefone 3024-0255.

De acordo com o professor-tutor Márcio Nucci, do polo de São Carlos, a Uninter tem grande satisfação em contribuir com os estudantes. “Oferecemos uma plataforma rica, atualizada, sem custos e de fácil acesso”, enumera. Já Luciana Lima, da Uninter Rio Claro esclarece que “a parceria com a prefeitura de Rio Claro foi uma das formas que a Uninter encontrou de contribuir com estudantes nessa pandemia”.