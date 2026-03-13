Ilustração digital de artérias com hemácias em forma de foice, características da doença

Atividade gratuita no Centro Universitário Claretiano busca capacitar profissionais de saúde sobre protocolos, segurança transfusional e avanços no SUS

A cidade de Rio Claro realiza no dia 20 de março, uma sexta-feira, uma atividade especial sobre o cuidado à pessoa com doença falciforme. O evento terá início às 13h30 e será sediado no Centro Universitário Claretiano.

Todos os profissionais de saúde do município e da região estão convidados a participar da iniciativa. A inscrição deve ser feita previamente por meio de formulário digital disponível na internet.

Objetivos e avanços no cuidado à pessoa com doença falciforme

De acordo com Fabiana de Almeida Mota, coordenadora do Comitê Técnico de Saúde da População Negra da Fundação Municipal de Saúde, o encontro visa promover protocolos e segurança transfusional.

A meta principal é apresentar os avanços no cuidado à pessoa com doença falciforme, contribuindo diretamente para o fortalecimento da atenção e da equidade dentro do Sistema Único de Saúde (SUS).

Programação e notificações obrigatórias

Durante o evento, a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Valeska Hamori Canhamero, abordará um tema fundamental: a nota técnica sobre a obrigatoriedade da notificação compulsória da doença nos serviços de saúde.

A programação também conta com a palestra “Transfusão Segura e Equidade em Saúde”. O tema será ministrado por Valquíria Reis de Souza, bióloga e integrante do Projeto de Mapeamento Genético/Sanguíneo em pacientes falcêmicos no Estado de São Paulo.