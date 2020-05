Após receber a informação de uma tentativa de roubo a um veículo Renault Kwid pela Rua 2 com a Estrada dos Costas, uma equipe do Rádio Patrulhamento com Motocicletas passou a realizar buscas pela região.

Os policiais acabaram se deparando com dois indivíduos com as mesmas características dos criminosos e ao realizarem a abordagem encontraram com um dos suspeitos cocaína e maconha.

A vítima acabou reconhecendo sem sombra de dúvidas a dupla como a autora da tentativa de roubo. Diante do flagrante os assaltantes foram levados ao plantão policial onde apenas um ficou detido.