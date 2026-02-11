Uma joalheria localizada no Centro de Rio Claro foi alvo de furto na madrugada dessa terça-feira (10), após criminosos invadirem o imóvel pelo telhado e acessarem o interior do estabelecimento.

De acordo com o registro feito no plantão policial, dois suspeitos entraram pelo prédio vizinho, escalaram até o forro e abriram passagem até a loja. Já no interior, quebraram a parede da sala onde as joias eram guardadas e levaram cerca de 236 peças diversas de ouro 18 quilates, 78,5 gramas de ouro 18 quilates e aproximadamente mil peças de prata.

O prejuízo estimado chega a cerca de 300 mil reais, considerando o valor de custo. A vítima informou que irá entregar a lista completa dos itens furtados, além das imagens das câmeras de segurança.

A perícia foi acionada e o caso segue sob investigação para identificar os autores e tentar recuperar os bens levados.