A Polícia Militar flagrou uma ação criminosa envolvendo vendas online na manhã desta quarta (8) em Rio Claro. Durante patrulhamento da Polícia Rural, um carro foi avistado em uma área de mata próxima à Estrada do Sobrado, em local conhecido pela desova de veículos roubados.

Ao se aproximarem do carro, os policiais perceberam a presença dos criminosos e de vítimas, que estavam amarradas e ajoelhadas ao lado do veículo. Apoio foi solicitado e, com isso, a PM conseguiu impedir a ação criminosa.

De acordo com informações do Tenente Leopoldino, que comandou a ação, os criminosos anunciaram uma venda de Kombi através do site OLX e no ponto marcado para a entrega, no bairro Santa Clara, surpreenderam as três vítimas, que foram amarradas e levadas para a zona rural. O intuito dos criminoso era roubar o carro das vítimas.

Ao flagrar o crime, os policiais prenderam dois criminosos e apreenderam uma menor infratora. Foram apreendidos um simulacro, um revólver, munições, celulares e uma pequena quantia em dinheiro.

A ocorrência está sendo apresentada no Plantão Policial e o crime seguirá sendo investigado pela Polícia Civil.

Confira detalhes da ocorrência no vídeo feito direto da Delegacia: