Rio Claro registrou no início da tarde desta sexta-feira (19) o 19º homicídio do ano. O crime aconteceu na Rua M-20, bairro Cervezão, nas proximidades da Lagoa Seca. Pelo local, dentro de um lava-rápido, Jonathan da Costa Pereira (28 anos) foi assassinado com vários tiros de fuzil e pistola.

Equipe do Samu constatou o óbito e a Polícia Militar isolou a área até a chegada da perícia que deu início as investigações. O caso ficará sob responsabilidade da DIG. Informações apontam que dois indivíduos invadiram o local e realizaram os disparos que atingiram Jonathan em várias partes do corpo.

Este foi o primeiro homicídio registrado neste mês de setembro. Já em agosto o município teve cinco ocorrências desta natureza, a última no dia 31, nas proximidades da linha férrea, área central.