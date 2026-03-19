Cidade conquistou o título de Município de Interesse Turístico, que abre portas para novos investimentos

Com cerca de 4 mil habitantes, município amplia atendimento médico, resolve demandas de abastecimento de água e atrai novos empreendimentos econômicos

Corumbataí celebra seus 200 anos consolidando um ciclo de conquistas e investimentos que impactam diretamente a qualidade de vida da população. Entre as principais realizações de 2025, o município destaca a ampliação do atendimento na rede municipal de saúde, que passou a funcionar até a meia-noite, facilitando o acesso aos serviços médicos para os moradores.

A cidade também obteve o título de Município de Interesse Turístico (MIT), reconhecimento que possibilita a captação de novos recursos para o setor. Além disso, a prefeitura garantiu a repactuação de R$ 5,5 milhões para a retomada das obras da escola de tempo integral, reforçando o compromisso com a educação local.

A ETA, que atendia 700 casas, hoje chega a 1.800; prefeitura recebe R$ 502 mil para ampliação

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Desafios no abastecimento e crescimento econômico

O crescimento urbano acelerado apresentou desafios estruturais, especialmente no sistema de água. O número de ligações saltou de 700 para 1.800, sobrecarregando a rede de captação de 1986. Para solucionar o problema, o prefeito João Altarugio confirmou o investimento de R$ 502 mil em recursos federais para um novo reservatório, além de estudos para ampliação da Estação de Tratamento de Água (ETA) e perfuração de poço artesiano.

No setor econômico, a chegada de novos empreendimentos, como o posto do Grupo Monte Carlo, já movimenta o mercado de trabalho. Há ainda a expectativa de instalação de redes de fast-food, como Madero e Jeronimo Burger. Os indicadores financeiros acompanham o ritmo de crescimento: Corumbataí registrou um aumento de 26% na arrecadação de ICMS e mantém as contas com superávit fiscal.