Um idoso de 66 anos morreu na manhã desta quarta-feira (19) após um eucalipto que ele cortou cair e o atingir. A fatalidade aconteceu em uma área rural no Distrito de Assistência, em Rio Claro. Consta no boletim de ocorrência que Teodomiro Jose Teixeira, 66 anos, foi contratado pelo subprefeito de Assistência, Paulo Henrique Maule, para cortar árvores em uma área pertencente a Usina Iracema. Em depoimento, o subprefeito disse que a Usina Iracema havia autorizado a Prefeitura de Rio Claro a cortar três pés de eucalipto para a recuperação de uma ponte que fica em uma estrada vicinal.

Ainda segundo o subprefeito, Teodomiro seria prestador autônomo desse tipo de

trabalho e aceitou o serviço indo na manhã de hoje até o local para realizá-lo utilizando uma motosserra de propriedade de Paulo Maule. No registro da Polícia Civil o contratante alegou que acompanhava o trabalho de derrubada das árvores sendo que duas já haviam sido retiradas sem intercorrências e “que após o corte da terceira e última unidade, esta ao cair, teria atritado em um galho de outra unidade e provocado um contragolpe contra a vítima atingindo sua cabeça e membros inferiores”.

Vendo a situação, o subprefeito disse ter acionado o Samu e Corpo de Bombeiros que constataram o óbito da vítima. Polícia Civil e peritos também estiveram no local e deram início as investigações. Uma das linhas apuradas e que conta no boletim diz que: “é possível que o contragolpe ocorrera devida ao aclive do terreno e não do galho, visto que o peso do tronco é muito maior que o galho atingido. O tronco derrubado, salvo juízo de melhor valor, deveria ter sido direcionado para a parte mais baixa do terreno e não para a parte mais alta, pois quando o ponteiro do tronco atingiu a parte alta, ele levantou a parte baixa atingindo a vítima que tentou se esquivar, mas correu para o lado que o tronco caiu”.

O caso foi registrado como morte suspeita. Teodomiro era divorciado e deixou duas filhas (Daniela e Cristiane) e uma neta. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Rio Claro e ainda não há definição sobre velório e sepultamento.