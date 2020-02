Foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Rio Claro na tarde desta quinta-feira (20) um corpo em avançado estado de decomposição que foi localizado em uma área de mata na região do Jardim Figueira. Peritos compareceram no local e pelas roupas as primeiras informações é de que se trata de uma mulher.

O Jornal Cidade aguarda mais informações oficiais e em breve volta com mais detalhes.