Coronel Sabino é homenageado com Medalha Brigadeiro Tobias

Comandante do CPI-9 recebeu honraria da Polícia Militar nesta segunda-feira (15) em reconhecimento aos serviços prestados à segurança pública

O Comandante do Comando de Policiamento do Interior 9 (CPI-9), Coronel PM Sabino, recebeu a Medalha “Brigadeiro Tobias” nesta segunda-feira (15).

A honraria foi concedida pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. O ato reconhece os relevantes serviços prestados pelo oficial à Corporação e à segurança pública.

Reconhecimento Institucional

A condecoração simboliza o reconhecimento à trajetória profissional do comandante. Ela destaca a dedicação, liderança e compromisso com a missão constitucional da Polícia Militar.

Além disso, a homenagem ressalta a contribuição efetiva para o fortalecimento das ações de policiamento na região de atuação do CPI-9.

Medalha Brigadeiro Tobias

Sobre a Medalha

A medalha “Brigadeiro Tobias” é uma das mais importantes distinções honoríficas da PMESP. Ela representa valores como disciplina, mérito, lealdade e espírito público.

A insígnia é concedida a policiais militares e personalidades que se destacam pelo serviço prestado à Instituição.

Em nota, a corporação celebrou o momento. “A Polícia Militar parabeniza o Coronel PM Sabino pela honraria recebida, reafirmando o reconhecimento ao seu trabalho à frente do CPI-9 e ao seu compromisso permanente com a proteção da sociedade”.