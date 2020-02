Cordeirópolis registra recorde de público no sábado de Carnaval

A folia do Carnaval segue animando o público por toda a região. Na noite de sábado (22), a prefeitura municipal de Cordeirópolis, cidade onde o evento tornou-se muito tradicional e aguardada, informou em seu Facebook Oficial que novamente, a festa bateu seu recorde de público.

Nas imagens divulgadas pela prefeitura também nas redes sociais, é possível ver muitas pessoas curtindo o Carnaval e imagens dos desfiles que aconteceram durante a noite.

















E A FESTA NÃO PARA

A partir das 14 horas acontece a matinê no Salão Paroquial com Jorge Soares e Banda.

Na Rua Carlos Gomes, chamada de Passarela do Samba, a animação começa às 20 horas, com a abertura do Rei Momo e grupos da terceira idade. Às 20h30 quem entra na Passarela é a Acadêmicos do Braz. E às 21 horas, na praça central, tem início o show com o grupo Têm Fuzuê.

A partir das 21h30 começa o desfile da Cachasamba e às 23 horas, na praça central, show com a banda Tom Dominante. No mesmo horário, tem início o Trio Elétrico com a banda Lesco. De acordo com a prefeitura a festa encerra-se às 2 horas da manhã.