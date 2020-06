Pioneira na publicação de decreto de calamidade e no serviço de higienização de ruas, a cidade de Cordeirópolis já testou mais de mil pessoas e os investimentos na luta contra a Covid-19 já ultrapassam R$ 1 milhão. No início de março, quando o novo coronavírus começou a se espalhar, Cordeirópolis publicou decreto de calamidade pública, ressaltando a preocupação em proteger seus munícipes.

Desde o começo da quarentena no Estado, a Secretaria de Saúde tem investido na luta contra a doença. Entre respiradores, equipamentos de proteção individual (máscaras, protetores faciais, macacões etc), dois tipos de testes e outros materiais essenciais, já foi investido mais de R$ 1 milhão para frear a disseminação da doença. Atualmente, a estrutura de Saúde de Cordeirópolis conta com seis Unidades Básicas de Saúde e um hospital com cinco leitos de UTI – todos equipados com respiradores – para atendimentos emergenciais de pacientes com a Covid-19.

Além da Saúde, outras pastas têm sido fundamentais. Desde março, a Secretaria de Serviços Públicos atua, quase diariamente, fazendo a higienização e desinfecção de ruas, praças e hospital com solução de cloro, evitando a presença do vírus em locais de grande movimentação da cidade.

Foi criado também um comitê com médicos de referência para, em conjunto com a Secretaria de Saúde, definir as medidas que são tomadas. Formado pelo consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia, Dr. Helio Bancha, do Hospital Albert Einstein, o ex-secretário da Saúde de São Paulo e presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Dr. Gonzalo Vecina Neto, diretor do Hospital Municipal, Dr. Joaquim Raposo, a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Nayara Belini, a secretária de Saúde, Jordana Cassetário e a diretora de Alta complexidade, Kelen Rampo, o comitê realiza reuniões por videoconferência, com a presença do prefeito Adinan Ortolan.

Como Cordeirópolis é um dos poucos municípios que têm testado mesmo pacientes com sintomas leves, a quantidade de casos tem aumentado com rapidez, já ultrapassando os 100 confirmados. “Agora, muito mais importante que os esforços da Prefeitura é a colaboração dos munícipes. Estamos fazendo nossa parte, mas é muito importante que todos entendam a real situação e nos ajudem”, disse o prefeito Ortolan.

A Saúde reforça a necessidade do uso de máscaras e isolamento social para contenção do vírus. “Precisamos nos cuidar. Muitas pessoas estão deixando de usar máscara e fazendo aglomerações nas ruas, isso atrasa a curva de diminuição do contágio e faz com que os casos aumentem cada vez mais. Pedimos a compreensão e responsabilidade de todos neste momento para que possamos voltar ao normal o mais rápido possível”, disse a secretária de Saúde, Jordana Cassetário.