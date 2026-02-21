Foto – Hedgard Moraes/MTC

O Conta Simples Rio Claro enfrenta o Cruzeiro neste sábado (21), às 18h, em mais um confronto válido pelo NBB.

O confronto de logo mais irá desempatar as campanhas de ambas as equipes, que até esse momento têm oito vitórias e dezesseis dezoito derrotas, porém o Leão leva vantagem por ter vencido o confronto direto no primeiro turno por 99 a 77, no dia 12 de novembro.

O Cruzeiro vive uma má fase na competição, vindo de cinco derrotas seguidas e tendo apenas um triunfo em 2026.

No último jogo o Cruzeiro foi derrotado pelo Brasília por 87 a 93, na quinta-feira (19).

Desfalques

Os estadunidenses Stanley Scott e Demarco Owens não enfrentaram o Minas na última quinta-feira (19) e também devem desfalcar o Leão neste sábado (21).

Último jogo do Leão

Na última quinta-feira (19) o Conta Simples Rio Claro foi derrotado pelo Minas por 98 a 95, em duelo extremamente equilibrado, onde o Leão saiu perdendo, porém o time conseguiu buscar a virada, durante o terceiro quarto, finalizando o período em 65 a 58.

Empurrado pela torcida da Arena UniBH Minas reagiu e venceu o período por 27 a 20, levando a partida para a prorrogação. A segunda seguida do Leão.

Na prorrogação, a partida seguiu equilibrada, porém o Minas acabou levando a melhor por 13 a 10, finalizando o jogo em 98 a 95.

Destaques

Gemadinha foi o cestinha do jogo com 28 pontos, enquanto Jordan Williams do Minas fez 24 pontos.