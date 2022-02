Suzana Petropouleas – Folhapress

O Banco Central liberou a consulta ao dinheiro esquecido a partir desta segunda (14) pelo novo site oficial do Sistema Valores a Receber: valoresareceber.bcb.gov.br. Será preciso informar o número do CPF ou do CNPJ, no caso de pessoas jurídicas.

A partir desta segunda, os brasileiros poderão descobrir se têm algum dinheiro esquecido no sistema financeiro e a data em que deverão retornar ao site para pedir o valor. Somente a partir de 7 de março será possível saber quanto será resgatado e pedir a transferência bancária.

Ou seja, nessa primeira consulta o sistema informará uma nova data para o cidadão retornar ao site, conhecer os valores e solicitar a transferência. Se perder a data definida para o resgate, será preciso voltar ao site em outro dia para o sistema fazer um novo agendamento.

Os bancos terão até 12 dias úteis para depositar o dinheiro na conta bancária, contados a partir do dia em que o pedido de transferência for feito. Portanto, quem solicitar a transferência no dia 7 deve receber o dinheiro em sua conta até 22 de março.

A nova página substitui a consulta pelo site principal do Banco Central, que apresentou instabilidade e saiu do ar em 25 de janeiro em razão da explosão de acessos ocasionada pela divulgação dos valores a serem pagos. Quase 28 milhões de pessoas físicas e jurídicas têm dinheiro para resgatar nessa primeira etapa de devolução de valores.

O SVR deve devolver até R$ 8 bilhões para pessoas e empresas que encerraram contas-correntes ou poupanças com saldo disponível, desde 2001. O valor também inclui tarifas e parcelas de operações de crédito cobradas indevidamente, cotas de capital e rateio de sobras líquidas de cooperativas de crédito e recursos não procurados de grupos de consórcio que foram encerrados.

Antes da suspensão, 79 mil cidadãos e empresas conseguiram consultar o SVR por meio do site do BC e 8.500 solicitações de devolução foram formalizadas, o que representa cerca de R$ 900 mil já recuperados.

Segundo o Banco Central, somente no caso de pedir o resgate sem indicar uma chave Pix (ou se já acessou o sistema nos dias 24 e 25 de janeiro) a instituição financeira que o cidadão escolheu entrará em contato para realizar a transferência. Mesmo assim, a instituição não pode pedir que o cidadão informe seus dados pessoais nem a senha.

PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA

Para solicitar a transferência do dinheiro, o sistema exigirá que o interessado possua login na plataforma gov.br com nível de segurança prata ou ouro. O governo disponibiliza três níveis diferentes de segurança: bronze, prata ou ouro.

Todos dão acesso aos serviços digitais do governo, mas os dois últimos permitem utilizar serviços públicos que exigem maior grau de segurança.

O nível prata requer que o usuário tenha validado seus dados via internet banking de um banco credenciado ou tenha cadastro de biometria facial para conferência de foto nas bases da CNH (Carteira de Nacional de Habilitação). Há ainda a opção de ter este nível de segurança se o usuário for servidor público federal e possuir acesso ao sistema do governo federal Sigepe (Sistema de Gestão de Pessoas).

O nível ouro, por sua vez, exige que o usuário tenha feito validação facial pelo aplicativo gov.br para conferência da foto nas bases da Justiça Eleitoral ou tenha optado pela validação de seus dados com certificado digital compatível com ICP-Brasil, que funciona como um documento de identidade virtual e permite assinatura digital de documentos.

VEJA O PASSO A PASSO PARA TER ACESSO AOS VALORES

1) Consulte se possui valores a receber:

– Acesse o site valoresareceber.bcb.gov.br a partir do dia 14

– Informe seu CPF ou CNPJ

– Se houver valores a receber, o sistema informará uma data para que retorne ao site e solicite o dinheiro disponível, a partir de 7 de março

2) Se tiver dinheiro esquecido nos bancos, verifique seu cadastro Gov.br

– A data será automaticamente gerada pelo sistema, segundo o BC. Ou seja, não será possível escolhê-la

– Se você ainda não tiver login Gov.br, faça seu cadastro gratuito no site ou pelo App Gov.br (Google Play e App Store). Será exigido um cadastro Gov.br nível prata ou ouro para solicitar os recursos. Não será possível acessar o sistema com login Registrato

Crie ou atualize seu login

– Clique em https://acesso.gov.br e insira seu CPF; também é possível realizar esse passo baixando o aplicativo do sistema gov.br em celulares com sistema operacional Android e iOS

– Selecione as opções de Termo de Uso, Não sou robô e clique no botão Continuar

Como aumentar o nível de segurança da conta:

– Logue em sua conta no portal gov.br com seu CPF e senha cadastrada

– No menu em lista, clique na opção “Privacidade” e, em seguida, em “Gerenciar lista de selos de confiabilidade”

– Na página de autorização de uso de dados pessoais, clique em “Autorizar”

– Na página aberta, aparecerá o nível de segurança atual de sua conta. A maioria das contas são criadas com nível bronze

– A página exibirá a lista de opções para “adquirir novas confiabilidades do gov.br”, ou seja, aumentar a segurança da sua conta. Algumas alternativas, como a validação facial pelo Denatran para obter nível prata exigem que o usuário tenha cadastrado a biometria em outras bases de dados do governo. Quem possui conta em banco pode adquirir o nível prata por meio do cadastro validado via internet banking. Dessa forma, a plataforma do governo confirmará seus dados pelo login na instituição financeira

3) Descubra quanto você tem e peça a transferência do dinheiro na data agendada

– Na data agendada no sistema do Banco Central, acesse novamente o site valoresareceber.bcb.gov.br; se essa data não for respeitada, será necessário fazer um novo agendamento no próprio site

– Será necessário logar no SVR com sua conta gov.br nível prata ou ouro

– Acesse o sistema, descubra o valor disponível e solicite a transferência

4) Receba o dinheiro

O dinheiro deve ser depositado via Pix, TED ou DOC pelo banco em até 12 dias úteis. Ou seja, quem solicitar a transferência no dia 7 de março deve receber até o dia 22 do mesmo mês