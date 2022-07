O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Rio Claro tem novos integrantes. A posse oficial foi realizada na tarde desta quinta-feira (7), no gabinete do prefeito Gustavo, que no dia 27 de junho assinou decreto nomeando os novos membros para o biênio 2022/2024. “O sucesso do trabalho do poder público só é possível com a colaboração da sociedade e os conselhos municipais são importantes neste objetivo”, afirmou Gustavo durante a solenidade de posse.

Durante o evento foi destacado que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente tem por finalidade cuidar para que sejam assegurados, com absoluta prioridade, para crianças e adolescentes: a saúde, a vida, a alimentação, a educação, moradia, lazer, proteção, cultura, dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar e comunitária. O trabalho do conselho objetiva também colocar crianças e adolescentes a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, opressão e crueldade.

O vereador Moisés Marques, presidente da Comissão dos Direitos da Criança e Adolescente, enfatizou que “não podemos desistir das pessoas, todas merecem atenção e carinho”. A presidente do conselho no Biênio 2020/2022, Ana Malvina Guimarães dos Reis, desejou sucesso aos novos conselheiros e afirmou que a atual diretoria cumpriu todas as metas.

A secretária municipal do Desenvolvimento Social, Vilma Pereira Souza Spricigo, agradeceu a todos que se propuseram a trabalhar pelas crianças e adolescentes e ressaltou que o município tem vários projetos neste setor.

Também participaram da posse os vereadores Julinho Lopes, Serginho Carnevale, Vagner Baungartner e Geraldo Voluntário, os representantes do Conselho Tutelar, Claudino Nunes Pereira e Áurea Maria Rios.