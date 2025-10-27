Um homem identificado como Alex Rafael Azevedo, de 44 anos, morreu na noite de domingo (26) após trocar tiros com a Polícia Militar na Avenida M51, em uma área de mata no bairro Santa Maria, em Rio Claro. Segundo a PM, ele teria atirado contra os agentes durante uma tentativa de abordagem.

De acordo com o registro policial, os militares tentaram abordar o suspeito em uma região conhecida pelo tráfico de drogas. Ao receber a ordem de parada, ele fugiu para a mata e, cercado, sacou um revólver calibre 38. Os policiais reagiram e efetuaram disparos, atingindo o homem no peito e no braço, levando-o à morte ainda no local.

A perícia constatou que a arma do suspeito continha uma munição falhada e outras cinco intactas. O delegado plantonista acompanhou os trabalhos periciais e determinou a apreensão das armas utilizadas na ocorrência. A Polícia Civil trata o caso como legítima defesa dos agentes, e as armas foram encaminhadas para exame balístico, enquanto o laudo do IML deve confirmar as circunstâncias do confronto.