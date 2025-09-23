Um confronto com policiais do Baep terminou em morte e apreensão de armas em uma residência no bairro Terra Nova, em Rio Claro, na noite de ontem (22). A ação ocorreu durante investigação de uma denúncia sobre armazenamento de armamento em um imóvel.

Equipes do Batalhão de Ações Especiais cercaram a casa após uma denúncia anônima. Dois suspeitos foram vistos nos fundos do imóvel: um conseguiu fugir, enquanto o outro abriu fogo contra os policiais. Houve troca de tiros, e o homem foi atingido, vindo a óbito no local.

Policiais do Baep encontram e apreendem fuzil escondido sob um colchão

Durante a ação, os agentes apreenderam uma pistola, munições e um fuzil escondido sob um colchão. O Instituto de Criminalística e a Polícia Civil acompanharam a ocorrência, e o corpo foi encaminhado para identificação oficial.

As armas utilizadas pelos suspeitos foram recolhidas, e o caso segue sob investigação da Polícia Civil, que busca apurar suposta ligação do homem com o crime organizado. Imagem da capa: ilustrativa gerada por IA.