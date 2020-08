Os interessados em prestar concurso público para a Guarda Civil Municipal de Rio Claro devem ficar atentos ao Diário Oficial do Município desta sexta-feira (21). A edição traz edital com modificações nas regras do certame. O D.O. pode ser acessado pelo endereço www.rioclaro.sp.gov.br no link da parte inferior esquerda da página.

Uma das mudanças é na quantidade de vagas disponíveis. Ao invés das 50 inicialmente anunciadas serão abertas dez vagas. A alteração é necessária para o município se adequar à lei federal 173 deste ano, que restringe a estados e municípios a realização de concursos somente para preenchimento de vacâncias, como no caso de aposentadorias. A estimativa inicial do governo municipal é que sejam necessários dez novos profissionais para substituir GCMs que devem deixar a corporação durante a validade de concurso.

Outra modificação é no pagamento da taxa de inscrição. Haverá gratuidade para alguns candidatos. De acordo com o novo edital, ficam isentos doadores de sangue, pessoas com deficiência e aqueles que trabalham durante as eleições para a Justiça Eleitoral. A isenção poderá ser solicitada na segunda-feira (24) e terça-feira (25). Os procedimentos e comprovações necessárias estão especificados no edital que a prefeitura publica nesta sexta-feira (21). Para os demais candidatos, o valor da taxa permanece o mesmo, R$ 55,00. As inscrições prosseguem até 10 de setembro.

Podem participar do concurso pessoas de 18 a 30 anos com o ensino médio completo. O salário para os ingressantes, que começam na classe inicial da GCM (nível 1, grau A), é de R$ 1.749,35 para jornada básica de trabalho de 40 horas semanais, em sistema de turnos. As inscrições serão feitas apenas pela internet. O endereço é www.institutomais.org.br,onde também estará o edital com as alterações no concurso.

A seleção dos candidatos será feita em seis etapas incluindo prova objetiva de conhecimentos gerais e específicos, teste de aptidão física, prova de direção veicular, investigação social e comportamental, avaliação psicotécnica e exames médico e toxicológico. Os aprovados deverão ainda passar pelo curso deformação da Guarda Civil, que também é eliminatório.