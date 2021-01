A ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo em parceria com a concessionária EIXO-SP está abrindo mais de 500 vagas de emprego no interior do estado de São Paulo. As vagas são para agente de pedágio, técnico de pedágio e técnico de ITS. Para participar do processo seletivo é necessário que o candidato tenha ensino médio completo; experiência com atendimento ao cliente ou operador de caixa. Residir em uma das seguintes cidades do Interior de SP: Águas de São Pedro, Cabrália Paulista, Charqueada, Duartina, Garça, Iacri, Lucélia, Martinópolis, Oriente, Pacaembu, Paraguaçu Paulista, Rancharia, Sagres, Santa Mercedes, Santa Maria da Serra, Torrinha ou demais cidades próximas destas regiões.

Como agente de pedágio o contratado vai realizar o atendimento nas cabinas de pedágio, recebendo as tarifas e dando o troco ao motorista. No caso de técnico de pedágio cabe ao contratado realizar a manutenção, instalação e montagem de equipamentos eletrônicos que compõem as operações da concessionária. Já o técnico de ITS tem como função de cuidar dos sistemas de ITS, radiocomunicação e pesagem da concessionária, visando manter todos os sistemas funcionando em perfeito estado.

Para quem deseja participar do processo seletivo deve encaminhar um e-mail para [email protected] ou se cadastrar gratuitamente no site www.eventosrh.com.br/eixosp1/. As inscrições vão até o dia primeiro de março.

ATENDIMENTO PELO SITE

Para acompanhar o anúncio de vagas pelas concessionárias e conhecer as oportunidades de trabalho, basta acessar o site da ARTESP www.artesp.sp.gov.br, seção Trabalhe Conosco, escolher uma das concessionárias e cadastrar o currículo para concorrer em futuros processos seletivos. É possível também obter informações sobre a oferta de novas vagas nos perfis da ARTESP nas redes sociais https://www.instagram.com/artespoficial/, https://www.facebook.com/artespoficial/, https://twitter.com/artesp, https://br.linkedin.com/company/artesp.

Sobre a ARTESP

A ARTESP – Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – regula o Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo há mais de 20 anos. Sob sua gerência, estão 20 concessionárias, que atuam em 11,2 mil quilômetros de rodovias, o que representa quase 31% da malha estadual, abrangendo 283 municípios.

A Agência também fiscaliza o Transporte Intermunicipal de Passageiros, exceto nas Regiões Metropolitanas de São Paulo, de Campinas, da Baixada Santista, do Vale do Paraíba/Litoral Norte e Sorocaba. Dentre as ações, realiza auditoria de frota, garagem e instalações, ações fiscais na operação das linhas regulares, nos terminais rodoviários e nas rodovias. Além disso, a ARTESP é responsável pela regulação da concessão de cinco aeroportos regionais.