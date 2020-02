Comunidade se despede do Padre Renato Scano do Abrigo São Vicente de Paulo

Faleceu na madrugada deste quinta-feira (20), na Santa Casa de Rio Claro, o padre Renato Scano do Abrigo São Vicente de Paulo. Nas redes sociais a direção do Abrigo divulgou uma nota de pesar pelo óbito e agradecimento pelos serviços prestados ao Abrigo há mais uma década: “Agradecemos imensamente o tempo que pudemos conviver com ele, que será sempre lembrado pela sua sensibilidade, inteligência, humildade e fé inabaláveis. Que Deus o ilumine em seu descanso eterno”, diz o texto.

Natural de Penha de França (SP), Padre Renato tinha 90 anos e será sepultado na tarde de hoje, quinta (20), no Cemitério Municipal São João Batista. Às 15h30 será realizada uma missa de corpo presente na capela do Abrigo que fica localizado na Rua 1 número 270.