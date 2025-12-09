As vendas de Natal devem beneficiar cerca de 1,8 milhão de pequenos negócios no Estado de São Paulo este ano. Do total, 1,34 milhão são Microempreendedores Individuais (MEIs) e 534 mil são micro e pequenas empresas, segundo pesquisa do Sebrae-SP. O levantamento revela que os itens mais buscados nos pequenos negócios serão roupas e calçados (63%), produtos de beleza e perfumaria (48%) e brinquedos, jogos de tabuleiro e baralhos (43%). Cada consumidor pretende comprar, em média, quatro presentes em empresas de pequeno porte, com gasto estimado de R$ 125 por item.

O cenário aponta um relativo otimismo já que 80% dos consumidores afirmam que pretendem gastar mais ou o mesmo que em 2024, sendo 60% com intenção de aumentar os gastos e 20% de mantê-los. Apenas 18% planejam reduzir o valor destinado às compras natalinas.

“A intenção mostrada na pesquisa de que 60% dos entrevistados planejam gastar mais do que em 2024, e 20% planejam gastar o mesmo, indica uma economia aquecida em relação ao comércio, o que alimenta o movimento dos pequenos negócios, fortemente dependentes do consumo interno”, afirma o consultor do Sebrae-SP Pedro João Gonçalves.

O período das compras também já está definido para boa parte dos consumidores: 44% devem adquirir os presentes cerca de 15 dias antes do Natal; além disso, 41% disseram pretender aproveitar promoções e descontos.

Como ocorre normalmente, o 13º salário aparece como elemento decisivo para aquecer o comércio, pois 77% dos entrevistaram disseram que usarão ao menos uma parte do dinheiro extra para as compras.

A preferência pelo atendimento presencial permanece forte: 32% dos consumidores pretendem fazer todas as compras em lojas físicas, e outros 32% planejam realizar a maior parte nesse formato. Compras totalmente online são a opção de apenas 4%.

Quando procuram informações para comprar, os consumidores utilizam principalmente as redes sociais (53%), lojas virtuais (52%) e lojas físicas (51%). De acordo com o levantamento, Pix tem a preferência como meio de pagamento: 52%; assim como a predominância do pagamento à vista, 64%.