Neste feriado do Dia da Consciência Negra (20), o comércio de rua ficará fechado. O atendimento normal ao consumidor retorna na sexta-feira (21). Já o Shopping Rio Claro terá horário especial neste feriado. As lojas e quiosques estarão abertos das 13h às 19h; lazer e entretenimento das 11h às 22h e alimentação das 11h às 22h.

Daae

O Dia da Consciência Negra, na quinta-feira (20) e ponto facultativo na sexta-feira (21), vão alterar o expediente administrativo e o atendimento presencial do Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) de Rio Claro. Nestes dias, não haverá expediente, que retornará na segunda-feira (24). O atendimento presencial, realizado na sede da autarquia, na Avenida 8A, número 360, no bairro Cidade Nova, também será retomado neste dia, a partir das 8 horas.

Serviços essenciais como captação, tratamento e abastecimento de água, além de reparos emergenciais seguem sendo realizados todos os dias, 24 horas, pelas equipes do Daae. De quinta à domingo, o atendimento ao usuário será feito por plantão telefônico, na Central de Atendimento da autarquia, na linha 0800-505-5200, que funciona 24 horas e recebe chamadas de telefones fixos e celulares, todos os dias da semana.