Ramon Rossi

Em comunicado à imprensa, a Prefeitura de Araras informou que irá alterar o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais considerados não essenciais na cidade. Um Decreto Municipal será publicado nesta terça-feira (16), determinando que a partir da próxima segunda-feira, dia 22 de junho, o horário de funcionamento deste segmento comercial será das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira. O horário aos sábados continua das 9h às 13h.

O Plano São Paulo, do Governo Estadual, permite o funcionamento do segmento não essencial (comércio varejista, escritórios, prestadores de serviço e concessionárias de veículos) somente por apenas quatro horas seguidas nos municípios paulistas integrantes da Fase 2 (Laranja), a qual Araras faz parte. Os demais segmentos do comércio considerados essenciais continuam com suas atividades normais.

A fiscalização será intensificada para o cumprimento do novo horário do comércio e impedir a aglomeração de pessoas. O governo ararense pede a colaboração dos comerciantes e da população na prevenção do coronavírus (covid-19), como o uso de máscara e álcool em gel, distanciamento social e utilização máxima de 20% da capacidade do estabelecimento. Saia de casa somente se necessário, e vá ao comércio sozinho, sem acompanhantes.