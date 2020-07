A sessão ordinária virtual da Câmara Municipal desta segunda-feira (27) deve se iniciar com a leitura do pedido de abertura de Comissão Processante (CP) contra o prefeito João Teixeira Junior. De autoria do advogado Luiz Gonzaga Bovo Jr, a matéria se baseia na investigação em andamento no Ministério Público sobre a suposta irregularidade na compra de R$ 4 milhões em EPIs pela Prefeitura de Rio Claro, conforme o JC vem noticiando desde a última semana.

Paralelamente, a pauta da ordem do dia do Poder Legislativo conta com oito projetos de lei a serem votados pelos parlamentares. Em segunda discussão há as propostas: nº 70, de Luciano Bonsucesso (PL), que denomina de “Antonio Carlos Trivelato – Francês” pista de skate no bairro Bom Retiro; nº 190, do Poder Executivo, autoriza a alienação de área pública inservível no bairro Santa Maria; nº 117, de autoria de Julio Lopes (PP), denomina de “Avenida Mata Negra”, o trecho da RCL 314, compreendido da Avenida 02 – Distrito de Ajapi até o término do perímetro urbano na localidade.

Já em primeira discussão constam demais projetos de lei: nº 95, também de Luciano, denomina de “Centro Esportivo Associação de Bairros Amigos Unidos Pelo Mesmo Ideal” o Centro Esportivo do Jardim Novo Wenzel; nº 139, de autoria do vereador Adriano La Torre (PP), institui o Programa de Incentivo à Doação de Fios de Cabelos para pessoas em tratamento de câncer; nº 193, de Irander Augusto (Republicanos), que institui a Contribuição Voluntária para o fundo de amparo e bem-estar animal na cidade.

Há, ainda, novo projeto do Poder Executivo que dispõe sobre a Política de Assistência Social do Município de Rio Claro a ser votado em primeiro turno. Por fim, em discussão e votação única o projeto de Decreto Legislativo de Seron (DEM) que confere o Título de Cidadão Rio-Clarense ao Senhor José Pinheiro da Silva. A sessão tem início às 17h30, ao vivo. Assista em facebook/jrioclaro.

Comissão

Vereadores deverão votar pelo recebimento ou arquivamento do pedido de abertura de CP contra o prefeito João Teixeira Junior.