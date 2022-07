A Prefeitura de Rio Claro contratou uma nova empresa para realizar o serviço da megalicitação orçada em R$ 31,1 milhões para obras de recuperação asfáltica e tapa-buracos em mais de 50 bairros da cidade. A empresa vencedora é a Casamax Comercial e Serviços, a mesma vencedora de um segundo edital para asfaltamento em 10 bairros do município, conforme o Jornal Cidade noticiou na semana passada, com investimentos de quase R$ 20 milhões.

De acordo com o prefeito Gustavo Perissinotto (PSD), a ordem de serviço para o início dos trabalhos deste primeiro edital especificamente já foi assinada. A coluna Farol JC revelou no último fim de semana que o Governo do Estado de São Paulo publicou a assinatura do convênio com a administração municipal para a liberação do recurso de R$ 25 milhões que serão utilizados nessa licitação. O valor restante será aportado pela própria Prefeitura.

A megalicitação havia sido lançada em maio, porém, por duas vezes foi suspensa pelo Tribunal de Contas do Estado através de impugnações. A municipalidade conseguiu reverter a decisão após a Corte afastar indícios de irregularidades e autorizar a execução do pregão – realizado na última sexta-feira (1º).

Grandes vias

Além de mais de 50 bairros de Rio Claro, o serviço vai contemplar também grandes vias como toda a Rua Jacutinga, a Rua 14 entre a Avenida 66-JCA e a Avenida Saburo Akamine, a antiga Avenida 40 entre as ruas 6 e 14, toda a extensão da própria Rua 6 desde o Jardim Progresso até a Avenida 34, no Santana. As avenidas M-21, M-23 e M-25, toda a Avenida 80-A, toda longa extensão da Rua José Felício Castellano e, por fim, a Rua 8-A e Rua 10-A entre as avenidas 80-A e Avenida 22-A.