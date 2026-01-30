Imagem ilustrativa

Programa Olho Vivo incentiva o descarte correto de óleo de cozinha usado para preservar o meio ambiente e evitar entupimentos na rede de esgoto

A destinação correta do óleo de cozinha usado é uma atitude simples que faz grande diferença para o meio ambiente. Em Rio Claro, essa prática sustentável é incentivada pelo programa Olho Vivo, da concessionária BRK.

Atualmente, o município conta com 78 pontos de coleta de óleo de cozinha usado. Esses locais estão distribuídos em diferentes regiões, permitindo que a população realize o descarte de forma gratuita e ambientalmente responsável.

Impactos do descarte incorreto na rede de esgoto

O descarte inadequado, especialmente em pias, ralos e vasos sanitários, causa sérios danos à rede coletora. Com o tempo, o resíduo se solidifica nas tubulações, formando placas que impedem a passagem do esgoto.

Esse acúmulo de óleo de cozinha usado pode provocar entupimentos, extravasamentos e diversos transtornos à população de Rio Claro. Além disso, o descarte irregular polui rios, córregos e compromete a saúde pública.

Educação ambiental e o Programa Olho Vivo

Por meio do programa Olho Vivo, a BRK desenvolve ações educativas em Rio Claro com foco em crianças e adolescentes. As atividades incluem palestras sobre a importância do descarte adequado e o uso correto das redes de esgoto.

Entre os locais disponíveis para a entrega do material está a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Conduta. Escolas e condomínios que desejam se tornar pontos de coleta de óleo de cozinha usado podem solicitar parceria via e-mail institucional.

Saiba como descartar o óleo de cozinha usado

Para realizar o descarte corretamente, basta armazenar o óleo frio em uma garrafa PET bem vedada. Após o armazenamento, o cidadão deve levar o recipiente até um dos pontos de coleta espalhados pela cidade.

A lista completa com os endereços dos pontos de coleta em Rio Claro pode ser consultada logo abaixo. A iniciativa reforça a responsabilidade ambiental e a manutenção do sistema de saneamento básico.

Pontos de coleta de óleo de cozinha usado em Rio Claro

E.M. Ângela Monaco Perin: Rua 8, Nº450 Jardim Novo I

E.M. Antonio Maria Marrote: Rua 17 Nº 315 – B. do Estádio

E.M. Antonio Sebastião Da Silva: Rua M17 Nº 721 Pq. das Indústrias

E.M. Armando Grisi: Av.56 Nº 2540 Jd. Paulista II

E.M. Benjamim Ferreira: Rua 4-B Nº 70 – Cidade Nova

E.M. Celeste Calil: Rua 6 JW Nº 756 Novo Jd Wenzel

E.M. Clara Freire Castelano: Av. 62 Nº 1134 – Recanto Paraíso

E.M. Dante Egreggio: Rua P-4 S/N – Vila Paulista

E.M. Darci Reginatto: Rua 7, 1700 – Santa Cruz

E.M. Dennizard França Machado: Rua 2, Nº 196 – Distrito de Batovi

E.M. Diva Marques Gouvea: Av. Saudade Nº 399 – Consolação

E.M. Dom Pedro I: Rua 3-A Nº 775 – Vila Alemã

E.M Gisele Brizotto Ferraz Ferreira: Av. 36-A Nº 64 (R.3a/4a) Vila Alemã

E.M. Hamilton Prado: Rua 14, 3896 – Vila Olinda

E.M. Helio Jorge Dos Santos: Av. 2, Nº 428 – Jardim Novo I

E.M. Isolina Huppert Cassavia: Av. 18 BR, 401 – Jd. Brasília II

E.M. Jd Das Palmeiras –Caic Av. 18 BR, 401 – Jd. Brasília II

E.M. Marilda De Souza Santos: Estrada dos Costas, 744 Jd Inocoop

E.M. João Batista Maule: Av. 7, Rua 5, 833 – Assistência

E.E. João Batista Negrão: R. 6 JG, 11 – Jardim Guanabara

E.M. João Rehder Neto: Rua 11, 3008 – Santana

E.M. José Campos Chagas (Unid.2): Rua 16, 1085 Cidade Claret

E.E. José Cardoso: R. 9 C, 2383 – Arco-Íris

E.M. Jose Martins Da Silva: Rua 7 JP, 1055 – Jd. Das Palmeiras

E.M. Jovelina Morateli: Rua 9 MP, N 70 – Pq. Mãe Preta

E.M. Laura Penna Joly: Rua 10, 188 – Distrito De Ajapi

E.M. Lucia Helena F Camargo: Av. 70, Rua 5 Nº 360 – Jd Araucária

E.M. Luiz Martins Rodrigues: Av. 13 JW, 140 – Novo Jd. Wenzel

E.M. Lygia Ndo Carmo Vendramel: Rua 11, 13 – Arco-Íris

E.M. Maria Ap. Polastri Hartung: Rua M -22 N 1177 Jd. Progresso

E.M. Maria Teixeira Fittipaldi: Rua 8, 1050 – Jd. das Palmeiras

E.M. Monsenhor Martins: Av. 36, 717 – Vila Operária

E.M. Monteiro Lobato: Av. 1 MP Nº 56 – Bairro Mãe Preta

E.M. Nephtali Vieira Junior: Rua 6, Nº 3461 – Alto Do Santana

E.M. Octavio Chiossi: Avenida 5, 1129 – Jardim Novo I

E.M. Paulo Koelle: Rua 12, Nº 867 – Centro

E.M. Rubens Foot Guimaraes (Escola Agrícola): Estrada R. Claro/Ajapi – Km 07 – Dist. de Ajapi

E.M. Rutneia Paulino De Souza: Av.01 Jn, 1056 – Jardim Novo I

E.M. Sueli Aparecida Marin: Av. M-31, Nº 2288 – Jd. São João

E.M. Sylvio De Araújo: Rua 9-A, Nº 2486 – Vila São Miguel

Casa das Crianças: R. 12 Nº 221 – Consolação

E.M. Theodoro Paulo Koelle: Rua 17, JN, N° 1433 – Jardim Novo

Condomínio Itália (Jd. Mirassol): Rua 1 Nº 186 – Saúde

Condomínio Itália (R8): Rua 8, 1650 – Bairro Centro

Condomínio Gardênia: Av. 41, 566 – Cidade Jardim

Condomínio Tetys: Av. 41, 209 – Cidade Jardim

Condomínio Portal Do Sol: Av. 12 BR Nº 151 – Jardim Brasília

Condomínio Portal Das Camélias R.21 Nº 459 – Jardim Rio Claro

Condomínio Líbano: R.1 S/N Jd. Das Nações II Lt 4 Qd B

Condomínio Chácara Palmeiras II: Av. 13 JP, 999 – Jardim Esmeralda

Condomínio Trio Campo Belo: Av. 52, 2484 – Parque Universitário

Condomínio Portal do Caribe: Av. 22, 2334 – Jardim São Paulo

Condomínio Veneto: Av. 48, 1220 – Alto do Santana

Condomínio Manacás: R. João Polastri Nº 1091 – C. Jardim

Edifício San Rafael R. 8 N.727 – Centro

Condomínio Viva Melhor: Rua 5 Nº 3700 – Vila Operária

Condomínio Pateo San Paolo: Rua 22, 2146 – Jardim São Paulo

Condomínio Petit Vilage: R. 30, 479 – Jardim Paulista

Condomínio San Marino: Av. 1, 1005 – Centro

Condomínio Residencial Ypês: R. 30, 129 – Jardim Paulista

Condomínio Vitoria Gardens: Av. Estudantes, 4338 – Condomínio Recreio Das Águas Claras

Condomínio Portal Da Espanha: Av. 8, 2227 – Jardim Mirassol

Condomínio Poeme: R. 26, 2227 – Jardim São Paulo

Condomínio Torres de Roma: Av. 10 Nº 2300 – Jardim São Paulo II

Condomínio Portinari: R. João Polastri, 2320 – Cidade Jardim

E.M. Lucidia T.C. Escrivão Soares: R.20 BV, 5784 – Boa Vista

E.M. Maria Peregrina: Av. M21, Nº 441 – Jardim Cherveson,

Edificio Pedro Kury: Av. 1, Nº 411 – Bairro Centro

Potencial Manutenção e Comércio de Equipamentos Ltda: Av. Potencial N.965 – Distrito Industrial

Centro Dia Idoso: Av. 40, N. 1610 – Alto Santana

Projeto Victorino Machado: Rua M14, N.658 – Pq das Indústrias

Escola Nelson Stroili: Rua M 22, N.951 – Jardim Ipanema

Colégio Alem: Av. 6, N.536 – Centro

Projeto Adra Rio Claro: Av.13 JW N. 100 – Jd. Novo Wenzel

E.M Jose De Campos Chagas (Unid. 1): Rua 7, N.1635 – Centro

E.M Ephraim Ribeiro: R. José Felício Castelano, 1660 – Jd. América

ETE Conduta Rio Claro: Av. Conde Francisco Matarazzo Júnior, 2045-230 – Vila Paulista

Condomínio Morada Das Flores: Rua 19 N. 450 – Consolação