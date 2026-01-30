Programa Olho Vivo incentiva o descarte correto de óleo de cozinha usado para preservar o meio ambiente e evitar entupimentos na rede de esgoto
A destinação correta do óleo de cozinha usado é uma atitude simples que faz grande diferença para o meio ambiente. Em Rio Claro, essa prática sustentável é incentivada pelo programa Olho Vivo, da concessionária BRK.
Atualmente, o município conta com 78 pontos de coleta de óleo de cozinha usado. Esses locais estão distribuídos em diferentes regiões, permitindo que a população realize o descarte de forma gratuita e ambientalmente responsável.
Impactos do descarte incorreto na rede de esgoto
O descarte inadequado, especialmente em pias, ralos e vasos sanitários, causa sérios danos à rede coletora. Com o tempo, o resíduo se solidifica nas tubulações, formando placas que impedem a passagem do esgoto.
Esse acúmulo de óleo de cozinha usado pode provocar entupimentos, extravasamentos e diversos transtornos à população de Rio Claro. Além disso, o descarte irregular polui rios, córregos e compromete a saúde pública.
Educação ambiental e o Programa Olho Vivo
Por meio do programa Olho Vivo, a BRK desenvolve ações educativas em Rio Claro com foco em crianças e adolescentes. As atividades incluem palestras sobre a importância do descarte adequado e o uso correto das redes de esgoto.
Entre os locais disponíveis para a entrega do material está a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Conduta. Escolas e condomínios que desejam se tornar pontos de coleta de óleo de cozinha usado podem solicitar parceria via e-mail institucional.
Saiba como descartar o óleo de cozinha usado
Para realizar o descarte corretamente, basta armazenar o óleo frio em uma garrafa PET bem vedada. Após o armazenamento, o cidadão deve levar o recipiente até um dos pontos de coleta espalhados pela cidade.
A lista completa com os endereços dos pontos de coleta em Rio Claro pode ser consultada logo abaixo. A iniciativa reforça a responsabilidade ambiental e a manutenção do sistema de saneamento básico.
Pontos de coleta de óleo de cozinha usado em Rio Claro
E.M. Ângela Monaco Perin: Rua 8, Nº450 Jardim Novo I
E.M. Antonio Maria Marrote: Rua 17 Nº 315 – B. do Estádio
E.M. Antonio Sebastião Da Silva: Rua M17 Nº 721 Pq. das Indústrias
E.M. Armando Grisi: Av.56 Nº 2540 Jd. Paulista II
E.M. Benjamim Ferreira: Rua 4-B Nº 70 – Cidade Nova
E.M. Celeste Calil: Rua 6 JW Nº 756 Novo Jd Wenzel
E.M. Clara Freire Castelano: Av. 62 Nº 1134 – Recanto Paraíso
E.M. Dante Egreggio: Rua P-4 S/N – Vila Paulista
E.M. Darci Reginatto: Rua 7, 1700 – Santa Cruz
E.M. Dennizard França Machado: Rua 2, Nº 196 – Distrito de Batovi
E.M. Diva Marques Gouvea: Av. Saudade Nº 399 – Consolação
E.M. Dom Pedro I: Rua 3-A Nº 775 – Vila Alemã
E.M Gisele Brizotto Ferraz Ferreira: Av. 36-A Nº 64 (R.3a/4a) Vila Alemã
E.M. Hamilton Prado: Rua 14, 3896 – Vila Olinda
E.M. Helio Jorge Dos Santos: Av. 2, Nº 428 – Jardim Novo I
E.M. Isolina Huppert Cassavia: Av. 18 BR, 401 – Jd. Brasília II
E.M. Jd Das Palmeiras –Caic Av. 18 BR, 401 – Jd. Brasília II
E.M. Marilda De Souza Santos: Estrada dos Costas, 744 Jd Inocoop
E.M. João Batista Maule: Av. 7, Rua 5, 833 – Assistência
E.E. João Batista Negrão: R. 6 JG, 11 – Jardim Guanabara
E.M. João Rehder Neto: Rua 11, 3008 – Santana
E.M. José Campos Chagas (Unid.2): Rua 16, 1085 Cidade Claret
E.E. José Cardoso: R. 9 C, 2383 – Arco-Íris
E.M. Jose Martins Da Silva: Rua 7 JP, 1055 – Jd. Das Palmeiras
E.M. Jovelina Morateli: Rua 9 MP, N 70 – Pq. Mãe Preta
E.M. Laura Penna Joly: Rua 10, 188 – Distrito De Ajapi
E.M. Lucia Helena F Camargo: Av. 70, Rua 5 Nº 360 – Jd Araucária
E.M. Luiz Martins Rodrigues: Av. 13 JW, 140 – Novo Jd. Wenzel
E.M. Lygia Ndo Carmo Vendramel: Rua 11, 13 – Arco-Íris
E.M. Maria Ap. Polastri Hartung: Rua M -22 N 1177 Jd. Progresso
E.M. Maria Teixeira Fittipaldi: Rua 8, 1050 – Jd. das Palmeiras
E.M. Monsenhor Martins: Av. 36, 717 – Vila Operária
E.M. Monteiro Lobato: Av. 1 MP Nº 56 – Bairro Mãe Preta
E.M. Nephtali Vieira Junior: Rua 6, Nº 3461 – Alto Do Santana
E.M. Octavio Chiossi: Avenida 5, 1129 – Jardim Novo I
E.M. Paulo Koelle: Rua 12, Nº 867 – Centro
E.M. Rubens Foot Guimaraes (Escola Agrícola): Estrada R. Claro/Ajapi – Km 07 – Dist. de Ajapi
E.M. Rutneia Paulino De Souza: Av.01 Jn, 1056 – Jardim Novo I
E.M. Sueli Aparecida Marin: Av. M-31, Nº 2288 – Jd. São João
E.M. Sylvio De Araújo: Rua 9-A, Nº 2486 – Vila São Miguel
Casa das Crianças: R. 12 Nº 221 – Consolação
E.M. Theodoro Paulo Koelle: Rua 17, JN, N° 1433 – Jardim Novo
Condomínio Itália (Jd. Mirassol): Rua 1 Nº 186 – Saúde
Condomínio Itália (R8): Rua 8, 1650 – Bairro Centro
Condomínio Gardênia: Av. 41, 566 – Cidade Jardim
Condomínio Tetys: Av. 41, 209 – Cidade Jardim
Condomínio Portal Do Sol: Av. 12 BR Nº 151 – Jardim Brasília
Condomínio Portal Das Camélias R.21 Nº 459 – Jardim Rio Claro
Condomínio Líbano: R.1 S/N Jd. Das Nações II Lt 4 Qd B
Condomínio Chácara Palmeiras II: Av. 13 JP, 999 – Jardim Esmeralda
Condomínio Trio Campo Belo: Av. 52, 2484 – Parque Universitário
Condomínio Portal do Caribe: Av. 22, 2334 – Jardim São Paulo
Condomínio Veneto: Av. 48, 1220 – Alto do Santana
Condomínio Manacás: R. João Polastri Nº 1091 – C. Jardim
Edifício San Rafael R. 8 N.727 – Centro
Condomínio Viva Melhor: Rua 5 Nº 3700 – Vila Operária
Condomínio Pateo San Paolo: Rua 22, 2146 – Jardim São Paulo
Condomínio Petit Vilage: R. 30, 479 – Jardim Paulista
Condomínio San Marino: Av. 1, 1005 – Centro
Condomínio Residencial Ypês: R. 30, 129 – Jardim Paulista
Condomínio Vitoria Gardens: Av. Estudantes, 4338 – Condomínio Recreio Das Águas Claras
Condomínio Portal Da Espanha: Av. 8, 2227 – Jardim Mirassol
Condomínio Poeme: R. 26, 2227 – Jardim São Paulo
Condomínio Torres de Roma: Av. 10 Nº 2300 – Jardim São Paulo II
Condomínio Portinari: R. João Polastri, 2320 – Cidade Jardim
E.M. Lucidia T.C. Escrivão Soares: R.20 BV, 5784 – Boa Vista
E.M. Maria Peregrina: Av. M21, Nº 441 – Jardim Cherveson,
Edificio Pedro Kury: Av. 1, Nº 411 – Bairro Centro
Potencial Manutenção e Comércio de Equipamentos Ltda: Av. Potencial N.965 – Distrito Industrial
Centro Dia Idoso: Av. 40, N. 1610 – Alto Santana
Projeto Victorino Machado: Rua M14, N.658 – Pq das Indústrias
Escola Nelson Stroili: Rua M 22, N.951 – Jardim Ipanema
Colégio Alem: Av. 6, N.536 – Centro
Projeto Adra Rio Claro: Av.13 JW N. 100 – Jd. Novo Wenzel
E.M Jose De Campos Chagas (Unid. 1): Rua 7, N.1635 – Centro
E.M Ephraim Ribeiro: R. José Felício Castelano, 1660 – Jd. América
ETE Conduta Rio Claro: Av. Conde Francisco Matarazzo Júnior, 2045-230 – Vila Paulista
Condomínio Morada Das Flores: Rua 19 N. 450 – Consolação