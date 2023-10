Foto: Arquivo JC.

Projetos de revitalização e de incentivo às moradias e atividades comerciais estão entre as alternativas; em Rio Claro, queixas sobre degradação são frequentes

Na semana passada, ao abordar o atendimento aos moradores de rua em Rio Claro, a coluna provocou manifestação de alguns leitores obre a situação do Centro, com muitos prédios abandonados e falta de segurança. Em várias cidades brasileiras já existem projetos específicos de revitalização das áreas centrais, desde a recuperação dos prédios históricos até o estímulo para que as pessoas voltem a viver e a montar seus negócios nessas regiões, como acontecia no passado.

Em Piracicaba, a Prefeitura realiza no próximo dia 8 audiência pública para apresentação e discussão da Minuta de Projeto de Lei Complementar que dispõe sobre os incentivos urbanísticos e fiscais para reabilitação de edificações, produção habitacional multifamiliar e hospedagem na área central do município. Em Campinas, o programa de revitalização de imóveis do Centro, sancionado em maio deste ano, prevê a concessão de benefícios como a isenção de uma taxa de outorga onerosa e até desconto em impostos se proprietários de imóveis reformarem os prédios. Em Araraquara, a Câmara Municipal promoveu em agosto audiência pública com o tema “Requalificação do Centro Antigo: Ideias e Propostas para o Novo Plano Diretor”. As cidades do interior paulista seguem como exemplos os modelos já implantados nas capitais em busca de retomada da ocupação nos antigos centros por moradias e atividades comerciais. Muitas também investem em roteiros turísticos e na incrementação do setor de bares e restaurantes, que podem ajudar a melhorar a sensação de segurança devido à movimentação noturna. Já está na hora de Rio Claro começar a discutir medidas para revitalizar o seu Centro.

“Não se trata de trocar lâmpadas apenas. Vamos modernizar todo o parque de iluminação da nossa cidade, num investimento de até R$ 94 milhões durante os próximos cinco anos” Gustavo Perissinotto, prefeito de Rio Claro, explicando os recursos públicos que serão empregados no sistema de iluminação do município e respondendo às críticas sobre o projeto.

O prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) em entrevista na Rádio Jovem Pan News Rio Claro FM 106,1

Martelo Batido

Na última quinta-feira (26), o Partido dos Trabalhadores (PT), Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e Partido Verde (PV) realizaram uma reunião para discutir a formação da Federação Brasil da Esperança no âmbito local. Durante a reunião, o PCdoB e o PV declararam apoio à pré-candidatura do petista João Guilherme (na foto) para prefeito de Rio Claro. Segundo o texto divulgado pela assessoria de comunicação, também foi discutida a formação de uma frente ampla, o que indica empenho em garantir também cadeiras na Câmara Municipal, onde os três partidos hoje estão ausentes.

João Guilherme (PT)

lll Pistas

Pelos nomes na reunião, já dá para ter ideia de alguns que estarão na disputa ao Legislativo. Estiveram Hique Grandel (Secretário de Planejamento e Finanças), Bia Cigagna (Organização) e Carlos Eduardo Soares (Comunicação) do PT, Ari Rios (Presidente), Carlos Bressan (Organização) e Luiz Rezende (Comunicação) do PCdoB, e Ricardo Campeão (Presidente) e José Martins (Vice-Presidente) do PV.

lll Entrelinhas

A prefeitura de Piracicaba divulgou na semana passada informativo sobre a homologação da licitação para obras de recapeamento da pista de pouso e decolagens e ampliação da pista auxiliar (taxiway) do Aeroporto Municipal Pedro Morganti. O que chama a atenção, porém, no atual momento de disputa entre as cidades da região para conquistar um aeroporto regional, é o parágrafo final do material de divulgação.

lll Voando alto

Diz o texto: “No início deste mês, o prefeito Luciano Almeida se reuniu, em Brasília (DF), com Juliano Noman, secretário nacional de Aviação Civil-SAC (…) O Governo Federal deverá se posicionar até o mês de novembro sobre o processo que, se ocorrer, possibilitará que o aeroporto de Piracicaba possa ser utilizado por aeronaves com capacidade de até 100 passageiros nas operações de ligação com os grandes centros.